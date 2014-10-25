گرد و غبار رالی سواران بر روی بلندترین تپه های جهان/ هتل 5 ستاره در عمق کویر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کویر لوت بخشهای مهمی از شهرستانهای شمالی استان کرمان را در برگرفته است و این مناطق را به یکی از قطبهای اصلی گردشگری کویر در کرمان تبدیل کرده اند. این جاذبه های گردشگری در هر یک از شهرستانهای شمالی کرمان به نوعی بروز کرده اند و در شهرستان ریگان در شرقی ترین منطقه استان کرمان و هم مرز با سیستان و بلوچستان وجود بلند ترین تپه های شنی جهان خودنمایی می کند.

این درحالی است که بیشترین جاذبه های گردشگری ایران از جمله کلوتها و گرمترین نقطه زمین و گندم بریان در نزدیکی کویر شهداد قرار دارد و در کنار ارگ بم کمربند گردشگری کویر در کرمان را شکل داده اند که نگاه بسیاری از گردشگران را به خود معطوف کرده است.

کرمان قطب کویر نوردی ایران

آنچه که در استان کرمان بسیار مورد تامل قرار گرفته است زمینه رشد طبیعت گردی در عرصه های مختلف و به خصوص کویر نرودی است اما بسیاری از این جاذبه ها همچنان ناشناس مانده اند و گردشگران کمتر در جریان پتانسیلهای گردشگری در کرمان قرار دارند برای حل این مشکل برگزاری جشنواره های متعدد و همچنین مسابقاتی از جمله شتر سواری و رالی اتومبیل رانی و موتور سواری در دستور کار قرار گرفته است.

اجرای برنامه های کویر نوردی، حضور گروههای علمی و رصد ستاره ها نیز از جمله این برنامه ها است که اجرا کنندگان این برنامه ها در سایه اهداف کوتاه مدت هدف اصلی معرفی جاذبه های کویر کرمان را دنبال می کنند.

از آخرین این برنامه ها برگزاری مسابقات رالی اتومبیل رانی در بلندترین تپه های شنی جهان در شرق استان کرمان بود. جالب اینکه این تپه ها 85 متر طول دارند و هر سال نیز به دلیل بروز طوفانهای شن بر ارتفاع آنها چند سانتیمتر افزوده می شود.

از اتومبیل رانی تا اسکی بر روی شنهای روان

عده ای از اتومبیل رانان به دلیل اینکه اولین بار در این مسابقه در روی رمل شن اتومبیل رانی می نمودند می خواستند مسیر مسابقه را چندین مرتبه طی نمایند .

زیبایی ومنحصر به فرد بودن این تپه های شنی باعث شد که از استانهای جنوب شرق کشور برای دیدن این مسابقه مهیج به این شهرستان بیایند واز نزدیک این مسابقه را تماشا نمودند .

همچنین موتورسوارن جنوب شرق کشور با دیدن این منظره زیبا مسابقه ای مهیج گذاشتند وتپه های شنی را امروز به منظره ای زیبا تبدیل کردند .این در حالی است که مسابقات اسکی، پاراگلایدر، شتر سواری و صدهها میابقه دیگر نیز در طول سال در این منطقه برگزار می شود.

حضور گسترده اتومبیل رانان برای رالی تپه های شنی

سرپرست فرمانداری ریگان در گفتگو با مهر در حاشیه این مراسم از برگزاری مسابقه بزرگ اتومبیل رانی به صورت بین المللی در این شهرستان خبر داد وافزود: به دلیل استقبال شرکت کنندگان ومهیج بودن این مسابقه این بازی به صورت بین المللی در این شهرستان اجرا می شود .

منصور حسین پور گفت: این مسابقه با حضور 9استان کشور و53شرکت کننده در ریگان برگزار شد که بهترین مسابقه در جنوب شرق کشور بود .

وی گفت: این شهرستان زمینه برگزاری مسابقات کشوری وبین المللی را در بلند ترین تپه های شنی دارد که سرمایه گذاران می توانند در این تپه های شنی سرمایه گذاری نمایند .

طرح جامع کویرنوردی در کرمان در حال تدوین است

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کویر کرمان پتانسیل بسیار جدی در کشور برای جذب گردشگر در زمینه کویر نوردی است و در این راستا تبلیغات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

علی مهاجری ادامه داد: هر چند بسیاری از مردم سعی می کنند در زمان فراغت از مناطق ساحلی و سر سبز دیدن کنند اما بسیاری از مردم شمال کشور که باران و دریا و جنگل برایشان عادی است کویر را برای تفریح انتخاب می کنند و بیشترین میزان کویر نرودی نیز از قاره های سرسبز از جمله اروپا است و به همین دلیل در استان کرمان حجم قابل توجهی از کویر نرودان اروپایی هستند.

وی تصریح کرد: طرح جامع گردشگری کویر لوت در استان کرمان در حال تدوین است و استاندار کرمان نیز در این زمینه اراده محکم دارد و بخش خصوصی هم پای کار است.

اسکان مسافران در قلعه ای در عمق کویر

مهاجری افزود: ما گرمترین نقطه زمین را در استان کرمان داریم و این از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نباید از کنار این قابلیتهای به سادگی گذشت زیرا بسیاری از گرداشگران تشنه دیدن این جاذبه ها هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان افزود: باید سرمایه های گردشگری را به سمت کویر حرکت دهیم و از سرمایه گذاران حمایت جدی می کنیم.

وی افزود: تپه های شنی کویر لوت به عنوان بلند ترین تپه های شنی جهان ثبت شده اند و جزو جاذبه های مهم گردشگری استان محسوب می شوند.

مهاجری ادامه داد: این تپه های همچنین از نظر مردم محلی دارای ارزش درمانی هستند و در این زمینه نیز می توان در این منطقه سرمایه گذاری کنیم.

وی گفت: هم اکنون کمپ کویری، پارک حیات‌وحش، قلعه شفیع‌آباد و سایت ورزش‌های کویری از جمله طرحهای مهم گردشگری کویر در استان کرمان هستند که قلعه شفیع تبدیل به هتل کویری می شود و کمپ کویری نیز توسعه می باشد و در سایت ورزشهای کویری نیز ورزشهای جذاب و مفرح به گردشگران ارائه می شود.

مهاجری ادامه داد: در در پارک حیات وحش نیز جانورانی و حیوانات و گیاهانی که با محیط این منطقه منطبق هستند نگهداری می شود زیرا علیرغم تفکر مردم حتی در گرمترین نقطه زمین نیز برخی جانداران زندگی می کنند و حیات ادامه دارد.

تهدید بیابان را باید به فرصت تبدیل کنیم

محمد جهانشاهی، مسئول مرکز طبیعتگردی میراث فرهنگی استان کرمان کویر را فرصتی تکرار نشدنی برای توسعه گردشگری در استان کرمان دانست و گفت: کرمان دارای آب و هوایی چهار فصل در اکثر فصول سال است و به هیچ عنوان نمیتوان گفت کرمان کاملا کویری است زیرا جنگلهای سر سبز و ارتفاعات سر به فلک کشیده و دره های و رودخانه های مملو از گیان در کرمان وجود دارد اما در قسمتهای شمالی و شرقی کرمان کویر پدیده غالب است.

وی افزود: هم اکنون طبیعت گردی مسئولانه یکی از پایه های اصلی گردشگری در جهان است و یکی از این داشته ها در کرمان بیابان است اما نگاه ها به کویر به عنوان تهدید است و کمتر فردی به سمت توسعه گردشگری در این مناطق بوده است و نیاز داریم مدیران استان کرمان به کویر به عنوان یک پتانسیل گردشگری نگاه کنند.

وی تصریح کرد: بسیاری از عجایب در کویر شهداد وجود دارد و تپه های ریگان یکی از این داشته ها که به بلند ترین تپه های شنی جهان شهرت دارند.

وی گفت: نیاز اصلی این داشته ها معرفی بیشتر جاذبه های کویری به مردم، توسعه زیر ساختها و داشته های کویر است برای توسعه گردشگری است.

جهانشاهی گفت: در کنار طبیعت گردشگری در کویر کرمان بسیاری بناهای تاریخی منحصر به فرد مانند باغ شاهزاده ماهان، بناهای تاریخی کرمان، ارگ بم و ارگ راین و هزاران بنای دیگر وجود دارد که می تواند مکمل هم باشند.

وی گفت: امنیت از اهمیت بسیار بالایی در استان کرمان برخوردار است و باید این داشته ها را به گردشگران معرفی کنیم تا آینده گردشگری استان را روشن کنیم.

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گزارش: اسما محمودی