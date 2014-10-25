به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل راه آهن، شرایط تیم جوان راه آهن را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: راه آهن تیم بسیار جوان با کادر فنی خوب و بازیکنان مستعدی است و تلاش می کنند مقابل ما یک بازی خوب را ارائه دهند و بتوانند به دور بعد جام حذفی صعود کنند.

درخشان تاکید کرد: متاسفانه تنها نکته منفی این بازی بلاتکلیفی ما نسبت به اینکه آیا این دیدار در ورزشگاه آزادی برگزار می شود و یا تختی است که هر دو تیم هنوز نمی دانند تکلیف آنها چیست. امیدوارم مسئولین سازمان لیگ هر چه زودتر اعلام کنند تا هم ما و هم راه آهن تکلیف خود را بدانیم و بتوانیم برای این دیدار آماده باشیم.

حمید درخشان با ابراز رضایت از کادر پزشکی تاکید کرد: محمد نوری و هادی نوروزی با تلاش کادر پزشکی به احتمال زیاد به این دیدار خواهند رسید و این می تواند برای ما یک خبر خوب باشد.

سرمربی پرسپولیس شکست مقابل سایپا را دلیلی بر نداشتن روحیه بازیکنانش ندانست و گفت: ما بازی خوبی را مقابل سایپا انجام دادیم و موقعیت های زیادی داشتیم اما متاسفانه نتوانستیم از آنها استفاده کرده و بازی را با یک گل واگذار کردیم.

درخشان تاکید کرد: ما در این دیدار از بازیکنان جوانمان استفاده کردیم که آن نیز به دو دلیل بود. دلیل اول اینکه برخی از بازیکنان ما مصدوم بودند که ما بازیکن بزرگی نداشتیم جایگزین آنان کنیم و دلیل دوم این بود که می خواستیم به این جوانان میدان دهیم و آنها را محک بزنیم تا ببینیم تا چه حد می توانند در آینده پشتوانه خوبی برای پرسپولیس باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که عده ای به شما انتقاد کردند که چرا پیام صادقیان را تا دقیقه 50 بر روی نیمکت می نشانید و از بازیکنان جوانتان استفاده می کنید، گفت: من هم با نظر شما موافقم اما فکر می کنم پیام صادقیان آن آمادگی لازم را در هفته های اخیر نداشت که به طور کامل به میدان برود و ما مجبور بودیم که از بازیکنان جوانترمان استفاده کنیم اما خوشبختانه در هفته اخیر پیام با تمرینات ویژه ای که انجام داد توانسته است از نظر روحی و جسمی شرایط بسیار خوبی پیدا کند و