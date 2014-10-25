فروش دوست خیالی در اینترنت

مجله مهر- عطیه همتی: «جئورجیا هوراکز» 22 ساله به توصیه روانپزشک خود می خواهد از دوست خیالی اش بالاخره خداحافظی کند. گویا این دختر انگلیسی به بیماری توهم دچار است و فروختن این دوست خیالی نسخه پیشنهادی دکتر برای درمان جئورجیا است.

نام دوست خیالی جئورجیا «برنارد» است و گویا باهم رابطه صمیمی در این مدت داشته اند! اما جئورجیا ناچار است که به خاطر حرف روانپزشک معالجش از برنارد جدا شود. جئورجیا در فهرست این سایت برای معرفی برنارد نوشته: « من به تازگی تصمیم گرفته ام دوست خیالی ام برنارد را بفروشم. من و برنارد در این مدت رابطه عاطفی بی ثباتی داشتیم و به نظرم وقت آن رسیده که من برنارد را بفروشم.»

جئورجیا در ادامه می گوید: «روانپزشک من توصیه کرده که من از برنارد خداحافظی کنم. من می خواهم با این کار خسارت مالی را جبران کنم اما برایم مهم است که برنارد یک خانه خوب برای خودش پیدا کند.» جئورجیا در ادامه برای توضیح مشخصات برنارد می نویسد: «فعال و بازیگوش!» اینطور که پیداست برای این دختر جوان دل کندن از برنارد خیالی بسیار دشوار است.

با این حال جئورجیا برای برنارد 200 پوند قیمت تعیین کرده است و فکر می کند که می تواند دوست خیالی اش را حتی با قیمتی بیشتر از این بفروشد.

سایت ebay در سال 1999 تاسیس شده است و در حال حاضر بسیاری از مردم جهان از آن برای فروش اجناس و وسیله های خود استفاده می کنند. احتمالا مدیران این سایت هیچ وقت فکرش را نمی کردند که مجبور باشند بی خریدارترین جنس ممکن را در سایت خود قرار دهند تا به فروش برسد. اما اگر برنارد به فروش نرسد سرنوشت جئورجیا چه می شود؟ او بازهم به زندگی و رابطه دوستانه خود با برنارد ادامه خواهد داد؟