ثبت نخستین شکست در کارنامه صبا در لیگ برتر نوجوانان کشور

علی مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دیدارهای صبا در رقابت‌های فوتبال لیگ بر‌تر نوجوانان باشگاه‌های کشور اظهار داشت: این مسابقات از هفته دوم در گروه‌های 5 گانه پیگیری شد و تیم‌های حاضر مسابقات دوم خود را برگزار کردند که در این میان ، بخت با صبای قم یار نبود.

وی گفت: در ادامه این مسابقات تیم فوتبال صبای قم نخستین شکست خود را تجربه کرد و در روزی که می‌توانست بازنده نباشد ، 2 بر یک مغلوب صنعت نفت آبادان شد.

سرپرست تیم فوتبال نوجوانان صبای قم افزود: صبای قم در هفته نخست در ورزشگاه تختی قم برابر تیم پتوی لاله اصفهان با تساوی بدون گل به کار خود پایان داد و در دیدار برابر صنعت نفت آبادان به دنبال نخستین 3 امتیاز خود بود اما میزبان خوزستانی از موقعیت های خود بهتر بهره برد.

مهربان بیان داشت: گل‌های نماینده آبادان را در این مسابقه، در دقایق 35 و 67 به ثمر رسید و تک گل صبا برای رهایی از شکست کافی نبود.

وی عنوان کرد: شاگردان مهدی کاکایی در شرایطی برای حریف خود مغلوب شدند که تیم‌های شهرداری همدان،‌ پور البرز و مقاومت تهران در این گروه حضور دارند و باید در گروه 6 تیمی، به صورت رفت و برگشت با هم دیدار کنند.

سرپرست تیم فوتبال نوجوانان صبای قم تصریح کرد: با توجه به شکست صبا برابر صنعت نفت آبادان و تساوی در مسابقه اول برابر پتوی لاله صبا با کسب یک امتیاز از جمع مدعیان دور شده اما می‌تواند در صورت کسب پیروزی در مسابقه بعد برابر شهرداری همدان به شرایط ایده آل باز گردد.

مهربان خاطرنشان کرد: دیدار بعدی تیم صبای قم، روز پنجشنبه هشتم آبان از ساعت 14 در ورزشگاه جهان پهلوان تختی قم برگزار می‌شود و این تیم در صورت پیروزی در این مسابقه، به وضعیتش در جدول سر و سامان می‌دهد.