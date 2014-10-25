بهره برداری از نسل چهارم موبایل از آذرماه/ برنامه ای برای تماس تصویری وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قلمبر دزفولی امروز در نشست خبری به مناسبت هشتمین سالگرد بهره برداری از دومین شبکه موبایل کشور از افزایش ترافیک دیتا به میزان بیش از 100 درصد در این شبکه و کاهش میزان قطعی تماس به کمتر از 77 صدم درصد خبر داد و گفت: هم اکنون 28 هزار و 229 کیلومتر از جاده های کشور و 84.1 درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه ایرانسل قرار دارد.

وی با بیان اینکه اپراتور دوم تلفن همراه با 304 اپراتور خارجی رومینگ دیتا و با 421 اپراتور خارجی رومینگ سیم کارتهای دائمی دارد، افزود: رومینگ سیم کارتهای اعتباری ایرانسل با 158 اپراتور دنیا برقرار است و سیم کارتهای این اپراتور در 21 خط هوایی و کشتیرانی فعال است.

54 شهر کشور تحت پوشش 3G

مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه از مردادماه سال جاری تاکنون و پس از دریافت پروانه فعالیت نسل سوم موبایل 54 شهر و تمامی مراکز استانها تحت پوشش شبکه 3G قرار گرفته اند افزود: تعداد شهرهای تحت پوشش نسل سوم موبایل تا 6 ماه آینده 3 برابر خواهد شد؛ براساس بررسی های به عمل آمده نیز مشخص شده که 60 درصد مشترکان دیتا در مناطق تحت پوشش از 3G استفاده می کنند.

وی سرعت دسترسی به اینترنت باند پهن را در شبکه 3G بیش از 10 برابر نسل قبلی – EDGE – اعلام کرد و مصرف کل دیتا در شبکه 3G را در شهریورماه 2.200 ترابایت در ثانیه برشمرد.

دزفولی میزان سرعت دانلود در اینترنت نسل سوم موبایل 42 مگابیت بر ثانیه و میزان سرعت دانلود در اینترنت نسل چهارم موبایل – LTE – را 154 مگابیت بر ثانیه عنوان کرد.

بهره برداری از نسل چهارم موبایل از آذرماه

به گزارش مهر، مدیرعامل ایرانسل از بهره برداری از نسل چهارم موبایل از آذرماه خبر داد و افزود: هم اکنون شبکه 4G LTE در برخی شهرها در حال تست و آماده بهره بردازی است که با رفع برخی محدودیتها در زمینه دیوایس ها، پیش بینی می شود از آذرماه این شبکه در برخی استانها راه اندازی شود.

وی از دریافت مجوز ارائه خدمات LTE ثابت در 31 استان از سوی رگولاتوری خبر داد و گفت: این فناوری جایگزین وایمکس خواهدشد؛ به این معنی که در آینده نزدیک مشترکان وایمکس می توانند از اینترنت باندپهن ثابت و مشترکان موبایل می توانند از اینترنت باندپهن موبایل بهره ببرند.

دزفولی در مورد تعرفه خدمات 3G و 4G نیز گفت: منتظر مصوبه نهایی کمیسیون تنظیم مقررات هستیم که به نظر می رسد در هفته جاری تصویب و ابلاغ شود.

وی در مورد آخرین وضعیت خدمات وایمکس نیز گفت: هم اکنون نیم میلیون کاربر از وایمکس ایران استفاده می کنند و این فناوری با فعالیت یکهزار سایت، در 36 شهر کشور فعال است.

تمامی دعاوی ترکسل بی نتیجه ماند

مدیرعامل ایرانسل در مورد شکایت اپراتور ترکیه ای ترکسل علیه پروژه اپراتور دوم تلفن همراه گفت: ترکسل تاکنون شکایتی علیه ایرانسل نداشته و از سال 87 شکایت خود را علیه دولت ایران در دادگاه بین المللی مطرح کرده بود که طرح این دعوی نیز بی نتیجه ماند؛ این اپراتور در مقطعی نیز شکایتی علیه شرکت MTN آفریقای جنوبی به عنوان شریک ایرانسل داشت که هیچ یک از این شکایات به نتیجه نرسید.

وی در پاسخ به مهر در خصوص آخرین وضعیت رومینگ و کارشکنی های صورت گرفته در اجرای این پروژه تصریح کرد: یکی از پیش نیازهای صدور پروانه 3G اجرای طرح رومینگ ملی در کشور بود که براساس آن قرار بود به صورت موقت اپراتور رایتل از کل شبکه ایرانسل برای رومینگ استفاده کند.

دزفولی با تاکید براینکه آنچه که هدف رومینگ ملی است ارائه خدمات در نقاط فاقد پوشش برای تکمیل شبکه موبایل در کشور است ادامه داد: اپراتور رایتل در مقطعی حاضر نبود شبکه خود را در اختیار مشترکان ایرانسل و همراه اول قرار دهد و فقط اصرار داشت رومینگ اپراتورها به سمت رایتل باز شود. با وجود تمامی این مسائل هم اکنون با مذاکرات صورت گرفته میان اپراتورها و رگولاتوری، هم اکنون رومینگ 50 درصد شبکه ایرانسل به سمت رایتل برقرار است و مشترکان این اپراتور می توانند از این شبکه برای برقراری ارتباط استفاده کنند.

وی سهم بازار ایرانسل را 47 درصد و براساس سیم کارتهای فعال در شبکه عنوان کرد.

شارژ خوری در سیم کارتهای ایرانسل اتفاق نیافتاده

مدیرعامل ایرانسل موضوع شارژخوری در سیم کارتهای ایرانسل را که از سوی برخی مشترکان عنوان می شود رد کرد و افزود: تاکنون گزارش در زمینه کم شدن خودبخود میزان شارژ مشترکان اعلام نشده و این موضوع را به هیچ عنوان قبول نداریم؛ ممکن است برخی مشترکان به دلیل فعال کردن 3G و افزایش سرعت دانلود، با کاهش میزان شارژ مواجه شوند که مطابق مصرف، بدیهی به شمار می رود.

وی همچنین از فروش سیم کارتهای رند ایرانسل در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بزودی نحوه ارائه سیم کارتهای رند را اعلام خواهیم کرد و سیم کارتهای رندی که پیش از این واگذار شده نیز به اعتبار خود باقی خواهد ماند.

دزفولی با تاکید براینکه نسبت به قطع سیم کارتهای غیرقانونی که به نام زده شده است اقدام می کنیم تصریح کرد: سیم کارتهای ایرانسل که حدود 9 ماه تا یک سال در شبکه ایرانسل فعال نباشد جمع آوری می شود که در هر دوره 2 تا 3 میلیون سیم کارت بلااستفاده در این شبکه جمع آوری شده است.

برنامه ای برای تماس تصویری وجود ندارد

مدیرعامل ایرانسل در مورد ارائه سرویس تماس تصویری بر روی سیم کارتهای نسل سوم گفت: برای ارائه این خدمات تابع برنامه های دولت هستیم اما به نظر می رسد فعلا برنامه ای برای فعال کردن این سرویس از طریق موبایل مدنظر نیست.

وی رنج تعرفه مکالمات ایران را در میان کشورهای دنیا بسیار پایین عنوان کرد و گفت: ایران در رده آخر جدول نرخ تعرفه ها قرار دارد و در کنار کشورهایی مانند هند و پاکستان است؛ به این معنی که نرخ مکالمات در دنیا به طور متوسط دقیقه ای 150 تا 200 تومان است که این رقم در ایران حدود 60 تومان برآورد می شود.

تعیین تکلیف ورود ایرانسل به بورس تا دو ماه دیگر

دزفولی از تعیین تکلیف ورود ایرانسل به بورس تا دو ماه دیگر خبر داد و گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ایرانسل ظرف 6 ماه باید شرایط و نحوه واگذاری سهام را در بورس مشخص کند که براساس این مصوبه، دو ماه دیگر زمان خواهد داشت؛ براین اساس طرحی در هیات مدیره در حال بررسی است که به عنوان پاسخ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به رگولاتوری ارائه خواهد شد. شکی نیست که تصمیم برای رفتن به بورس و واگذاری سهام شرکت، حق شرکا است.

ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان

مدیرعامل ایرانسل در مورد ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان تاکید کرد: امکان فعال سازی سیم کارت بدون ثبت نام وجود ندارد و براین اساس معتقدیم که هیچ سیم کارت بی نام و نشانی در شبکه ایرانسل فعال نیست.

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان قبول نداریم که متخلفان بیشتر از سیم کارتهای ایرانسل استفاده می کنند افزود: این مساله تاکنون از سوی پلیس کشور اعلام رسمی نشده است.

دزفولی برخورد با متخلفانی که از سیم کارتهای ایرانسل به عنوان ابزار جرم استفاده می کنند را مربوط به نهادهای قانونی عنوان کرد و گفت: ایرانسل در طرحی با معاونت پیشگیری قوه قضاییه برای آگاهی و اطلاع رسانی مردم در مورد نحوه استفاده صحیح از سیم کارت مشارکت دارد؛ شکی نیست که تمام مسئولیتهای استفاده از سیم کارت به عهده فردی است که سیم کارت به نام وی است.

درآمد 8 ساله دولت از پروژه ایرانسل

مدیرعامل اپراتور دوم تلفن همراه میزان درآمد دولت از محل این پروژه را ظرف 8 سال گذشته مبلغ 17 هزار و 300 میلیارد تومان به صورت مستقیم و غیر مستقیم و 11 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم اعلام کرد و گفت: دولت سالانه بیش از 2 هزار و 200 میلیارد تومان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از پروژه ایرانسل درآمد داشته است.

