تیم شهید زین الدین قهرمان مسابقات کاتای قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاتای رده‌های مختلف سنی گرامیداشت هفته تربیت بدنی ظهر شنبه در قم به پایان رسید و تیم کاتای شهید زین الدین در جمع امتیازات رده های سنی، عنوان نخست را به دست آورد.

در رده سنی خردسالان محمد طاها حسینی از باشگاه شهید بیطرفان به مقام قهرمانی رسید و در رده سنی نونهالان، متین محمدی یکتا از باشگاه شهید بیطرفان با رای اکثریت داوران، موفق به کسب عنوان نخست شد.

در رده سنی نوجوانان، سید مجید وکیلی از تیم شهید زین الدین موفق شد عنوان نخست را از آن خود کند و در رده سنی جوانان، محمد مهدی صالح پور از همین تیم، به مقام نخست رسید و طلایی شد.

در رده سنی بزرگسالان، علیرضا خدری کاتاروی نامدار کاراته قم از باشگاه شهید زین الدین به مقام قهرمانی دست پیدا کرد تا پرونده مسابقات بخش انفرادی بسته شود.

در مسابقات کاتای تیمی و در رده سنی نوجوانان، تیم شهید زین الدین قهرمان شد و در رده بزرگسالان تیم شهید زین الدین به موفقیت‌های خود ادامه داد و به مقام نخست رسید.

در مجموع امتیازات دو بخش تیم باشگاه شهید زین الدین به مقام نخست رسید و تیم‌های شهید بیطرفان و باشگاه میثم در مکان‌های بعدی قرار گرفتند.

کاراته قم در رده پایه در زمره استان‌های فعال کشور قرار دارد و تیم های آذر خودرو، ققنوس قم، پاس قوامین، شهید بیطرفان و صنایع شهاب گاز سوز قم در مسابقات لیگ کاراته کشور حضور دارند و این در حالی است که سال گذشته، نمایندگان قم در لیگ‌های کاراته پایه کشور خوش درخشیدند و عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی را به دست آوردند.