حجم قانونگذاری در کشور سه برابر قانون گرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان در آیین تودیع و معارفه رییس سازمان بازرسی استان گلستان، که ظهر شنبه برگزار شد، گفت: مهمترین وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

وی افزود: یکی از مشکلات کهنه در دنیا قانون گریزی است به همین دلیل قانون به عنوان یک ارزش و ذات در دین مبین اسلام دیده شده است.

وی بیان کرد: در قانون 12 دستگاه نظارتی پیش بینی شده است که مهمترین آن ها سازمان بازرسی است و نظارت عام برای آن در نظر گرفته شده است.

فاضلیان تصریح کرد:در 35 سال پس از انقلاب آنقدر به فکر قانون گذاری بودیم که که اقدامات لازم را در جهت ترویج قانون گرایی انجام ندادیم، تا سال 85 حجم قانون گذاری ما سه برابر تاریخ قانون گرایی بوده است اما برای تقویت قانون گرایی کاری انجام نشده است.

وی اضافه کرد: اگر در دستگاه قضا پرونده های زیادی را شاهدیم ریشه آن در همین عدم عمل به قانون است.

فاضلیان گفت: نظارت نباید بر مبنای مصلحت اندیشی باشد و باید با کسانی که از اعتماد کردم سوء استفاده می کنند باید با قاطعیت و شدت برخورد شود.

وی يادآور شد: پیشگیری در حوزه نظارت بسیار مهم است، اولویت ها باید مد نظر قرار گیرد، زمینه نظارت همگانی فراهم شود، تقویت فرهنگ نظارت ، توجه به نظارت بر مبنای معیار های شرعی و قانونی و دقت در انتخاب مجریان نظارت از مهمترین نکات در امر نظارت است.