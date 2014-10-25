پست و مقام را ابزاري براي دنياطلبي قرار ندهيم

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله مصباح یزدی طی سخنانی به دغدغه‌هاي فرهنگي اشاره و خاطرنشان کرد: دغدغه‌اي که ما به عنوان طلبه و خادم دين داريم اين است که مظاهر اصيل فرهنگ اسلامي کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.



وی با بيان اينکه منشأ ضعف‌هاي اخلاقي و فرهنگي در جامعه بي‌توجهي به اصول اسلامي است، اظهارداشت: وجود نقص‌هاي اخلاقي و به‌طور کلي فساد، امر تازه‌اي نيست بلکه از ابتداي خلقت با ظهور انسان، فساد هم ظاهر شده است؛ اما آنچه بايد به آن توجه کرد اين است که وظيفه ما در مقابل فساد چيست، و چه کاري انجام دهيم تا خود مبتلا نشويم.



وي با اشاره به اينکه متمرکز شدن بر روي انبوه فسادهاي جامعه، انسان را به يأس مبتلا مي‌کند، يادآور شد: حفظ روحيه اميد و توکل بر خدا قدم اول در مواجهه با فساد است و نبايد فراموش کنيم که خداوند قادر است در سخت‌ترين شرايط و فاسدترين جوامع، افرادي با بالاترين درجه اخلاقي و مراتب معنوي را پرورش دهد که نمونه‌هاي بارز آن را مي‌توان در پرورش حضرت موسي (ع) در دل حکومت فرعون، يا قيام حضرت امام خميني (ره) در عصر طاغوت، مشاهده کرد.



آیت الله مصباح، نقاط قوت جامعه را مورد توجه قرار داد و اذعان داشت: در کنار فساد در جامعه، نقاط قوت فراواني نيز وجود دارد، و نبايد از گرايش زيادي که به دين، اخلاق و معنويت در جامعه غافل بود، زيرا اين خود از الطاف ويژه الهي است.



وی با ذکر اهميت توجه به عيب‌هاي خود و تلاش براي رفع آنها اضافه کرد: يکي از حربه‌هاي شيطان اين است که انسان را بر عيب‌ها و نقائص ديگران متمرکز مي‌کند و از عيب‌هاي خودمان غافل مي‌کند، درصورتي که بايد ابتدا نقائص خود را برطرف کنيم و بعد با درک وظيفه در هر شرايط نسبت به اصلاح جامعه اقدام نماييم.



رئیس مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به آيه 55 از سوره توبه، خاطرنشان کرد: جامعه‌اي که وظيفه خود را بداند و در رديف محسنين قرار گيرد، وعده و لطف الهي شامل حال آن مي‌گردد و از آسيب‌ها در امان خواهد بود.



استاد اخلاق حوزه، وظايف طلاب را مورد توجه قرار داد و تصريح کرد: بايد حقايق اصيل اسلام را از محتواي کتاب و سنت بشناسيم و حقيقت آن را درک کنيم، و دغدغه اصلاح جامعه داشته باشيم، نه اين‌که پست و مقام را ابزاري براي دنياطلبي قرار دهيم.



وی يادآور شد: يکي از مصاديق اين دغدغه، امر به معروف و نهي از منکر است که اگر به صورت يک حرکت جمعي انجام شود، و با دلسوزي و برنامه‌ريزي دقيق در جهت همگاني کردن رفتارهاي ديني و اخلاقي حرکت کنيم، مي‌تواند در رفع فسادهاي جامعه مؤثر واقع شود.



عضو خبرگان رهبري تأکيد کرد:‌ بايد اين باور در ما نهادينه شود که در دستگاه امام زمان (عج) کار مي‌کنيم و با اين نگاه، در راه شناخت وظيفه خود و انجام آن تلاش کنيم، و در اين راه از نعمت وجود رهبري غافل نشويم، و با تمام توان در حمايت از مقام ولايت و شکرگزاري اين نعمت عظيم بکوشيم.