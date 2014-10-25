به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي رضايي پیش از ظهر شنبه در گردهمایی مبلغان دینی استان اظهارکرد: ارزش دنیا و مکان به انسان ها و وقایعی است که رخ می دهد.

وی با بیان اینکه عاشورا به دلیل دلیل تصمصم امام حسین(ع) و یارانش عزمت پیدا کرده است، افزود: مردم جلوتر از اینکه به صحبت مبلغان توجه کنند به رفتار آن ها توجه می کنند.

امام جمعه بيرجند با تاکید بر اینکه روحانيون براي مجالس سخنراني باید مطالعه داشته باشند، تصریح کرد: در برابر دقايقي كه از عمر انسان‌ها مي‌گيريم مسئول هستیم.

وی با اشاره به اینکه دشمنان درصدد هستند تا دین اسلام را دین خشونت معرفی کنند، گفت: دین ما بر پایه محبت است و با توجه به اینکه بالاترین اخلاق در دنیا و آخرت گسترش محبت است باید گسترش دهنده ی این مهم در عالم باشیم.

وی با بیان اینکه بايد همه ما با رفتار و گفتار خود محبت را اثبات كنيم، ادامه داد: با زور نمي توان مردم را جذب كرد و اگر عاشق نباشیم نمی توانیم تأثیر گذار باشیم.

حجت الاسلام رضايي با بیان اینکه اسلام ناب محمدي شفابخش اما كفر و بي‌ديني براي جامعه سم است؛ عنوان کرد: دين اسلام موجب سلامت روح و روان انسان می شود.

وی با اشاره به اینکه مبلغین باید جامعه را از بدی ها و سقوط نجات دهند؛ اظهارداشت: روحانيون بايد دست جامعه را از سقوط و نابودي بگيرند.

وی با اشاره به اینکه توهین به رهبری و عالمان اسلام، گسترش افسردگی و القای ناتوانی از راهکارهای دشمن برای نابودی اسلام و انقلاب و جوامع است؛ تصریح کرد: سايت‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي زيادي با دريافت پول‌هاي فراوان در حال تخريب و توهين به ولايت فقيه و مراجع تقليد هستند.

امام جمعه بیرجند با تاکید بر اینکه روحانيون بايد معارف قرآن و دين را براي مردم بازگو كنند عنوان کرد: نظام ماده‌گراي غرب به دنبال گسترش افسردگي و بي‌هويتي در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه دشمن گروه داعش و اتحاد عليه تروريسم را شكل داده است، ادامه داد: ابتدا گروه‌هاي تكفيري و تروريستي دست ساخته خود را به سوريه و عراق مي‌فرستد و سپس با اتحاد عليه تروريسم و حمله به آنان قصد نابودي زيرساخت‌هاي جوامع اسلامي را دارد.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به اینکه دلیل بی توجهی مردم به دین این است که، ما حقایق دین را کامل ارائه نکرده ایم؛ تاکید کرد: مبلغان باید مردم را از خرافات وارد شده در دين آگاه كنند.