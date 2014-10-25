به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی، ظهر شنبه در نشست مقدماتی کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام در بندرعباس، گروهک تروریستی داعش را وهابیت در شکل و شمایلی دیگر معرفی کرد و گفت: داعش اوج جریان های تکفیری است.

آیت الله نعیم آبادی به عوامل و دلایل جریانات تکفیری، اشاره و عنوان کرد: دو نوع تکفیر یکی سیاسی و دیگری فکری، اعتقادی و مذهبی وجود دارد؛ گاهی فردی فاسد حاکم می شود و بهانه ای مذهبی درست می کند تا مردم را قتل عام کند.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: بررسی آثار اسلامی و دیدگاه های فقهای جهان اسلام بیانگر این است که همگی تکفیر را یکی از خطرناکترین فتاوا می دانستند و فقه ها هیچ گاه اگر باهم اختلافاتی نیز داشتند به یکدیگر نسبت کفر و حتی فسق نداده اند.

وی ادامه داد: تکفیری های فکری و مذهبی که در راس آنها وهابیت است و متاسفانه اخوان المسلمین نیز این گونه اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: محمد بن عبدالوهاب پایه گذار وهابیت با اسناد به چهار آیه قرآن که خطاب به کفار نازل شده بود، حکم به تکفیر مسلمانان داد.

آیت الله نعیم آبادی افزود: شاید اولویت اول برای این جریان ها شیعه باشد، اما عملکرد آنها بیانگر این است که هر گروه، قوم و مذهبی که با آنها همراه و همفکر نباشد را تکفیر می کنند.

وی تصریح کرد: اختلاف در بین انسان ها امری طبیعی است و ما با همدیگر سر جنگ نداریم.

امام جمعه بندرعباس در ادامه اعدام شیخ نمر را محکوم کرد و گفت: با اعدام افراد، حرکت ها اعدام نمی شود بلکه احیاء می شود و در انقلاب اسلامی تجربه کردیم که این اعدام ها مقدمه ای برای اعدام حکام مستبد است.

وی یاد مرحوم آیت الله مهدوی کنی را نیز گرامی داشت و افزود: وی سرباز مخلص نظام و از مفاخر و از افرادی بود که خودش را برای انقلاب، نه انقلاب را برای خود می خواست.