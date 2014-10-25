به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی‌بوشهری ظهر شنبه در همایش عاشورائیان بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر یک استان حسینی است، اظهار داشت: نام حسین در این استان همواره با اشک همراه بوده است و مردم استان بوشهر از دیرباز محبت زیادی به حضرت ابا عبدالله(ع) داشته‌اند.

وی با اشاره به فرهنگ بالای مردم در استان بوشهر، بر لزوم حفظ این فرهنگ تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید فرهنگ بالای مردم را علاوه بر محرم و صفر در همه ایام سال و در فضای زندگی و شهری حفظ کنیم تا دختران و پسران ما حسینی باشند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه برای داشتن استانی خوب و شهر و مملکتی مطلوب باید حسینی باشیم، اذعان داشت: تلاش های بسیار زیادی از سوی برخی افراد برای انحراف و کمرنگ‌کردن مجالس حسینی صورت گرفته است ولی ما باید تلاش کنیم این برنامه‌ها با تمام وجود ادامه یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سیاست اساسی اسلام، همان ولایت مداری نسبت به مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای است، تصریح کرد: بدانید اگر کوچکترین خدمتی به ابا عبدالله کنید این را می‌نویسند.

آیت‌الله صفایی بوشهری در ادامه به نقش قیام حضرت اباعبدالله در حفظ و گسترش دین و احیای و پرشوری اسلام اشاره کرد و افزود: یکی از کشیش‌های مسیحی در یک کنفرانس ادیان عنوان داشته که اگر مسیحیت، شخصی همچون ابا عبدالله را داشت، ما تمام جهان را می گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه اسلام هیچ‌گاه مورد تحریف قرار نگرفته است، افزود: با بررسی تاریخ به این نکته می‌رسیم که همه ادیان تحریف شده و شکست خورده اند و کسی هم نبود که بیاید آن دین انحرافی را معرفی کند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه دین یهود 71 فرقه دارد و مسیحیت نیز 72 فرقه شده است، خاطرنشان ساخت: اگر امام حسین(ع) نبود اسلامی هم وجود نداشت و نامی از قرآن و اهل بیت مشاهده نمی‌شد و قرآن همچون انجیل و تورات تحریف می‌شد.