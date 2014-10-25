نظارت مبنای توسعه و پیشرفت در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی فتوحی، بعداز ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان گلستان با بیان این که نظارت حسن عقلی و ریشه در دین دارد، گفت: منابع انسانی و مالی اگر در جای خود قرار نگیرد موجبات انحراف و فساد را فراهم می کنند.

وی با بیان این که حوزه نظارت گسترده است و دایره شمول آن نظارت عام است ، افزود: مطالعه نشان می دهد کشورهای توسعه یافته محور توسعه را بر نظارت بنا نهاده اند، اگر به جایگاه نظارت توجه شود مبنای توسعه و پیشرفت را فراهم می کند.

وی بیان کرد: وقتی از نظارت حرف می زنیم نظارت درونی مورد نظر است و بنا بر توصیه و هشدار است، در دستگاه های اجرایی نظارت مستقیم با خود مدیر است.

حجت الاسلام ضمن تاکید بر این که در دستگاه ها غیر از نظارت سازمان بازرسی خود مدیر نیز باید نظارت داشته باشد، خاطرنشان کرد: در استان گلستان مشکل عمده و بزرگی وجود ندارد و در مسایل جزیی هم به بخش هشدار و تذکر ورود می کنیم.

وی اظهار كرد: باید به جای مچ گیری از ظرفیت ها استفاده کنیم.