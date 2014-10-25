نجفعلی میرزایی مدیرعامل موسسه خانه کتاب در تماسی با خبرنگار مهر، در توضیحاتی تکمیلی بر مصاحبه اخیرش با مهر در خصوص طرح جدید معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مبنی بر خرید 50 نسخه از هر کتاب چاپ اول از ناشران، ضمن تائید تمامی اظهاراتش در این گفتگو و تاکید بر اینکه نظر کارشناسی خود را در خصوص این موضوع مطرح کرده است، تاکید کرد: بنده هیچ اطلاعی از چیزی به نام طرح و مصوبه و آئین‌نامه معاونت فرهنگی نداشتم و البته باعث تعجب است که آقای امیرزاده، صحبت از چنین طرح و یا آئین‌نامه‌ای می‌کنند چرا که به نظرم بهتر بود حداقل یک نظرخواهی از خانه کتاب و مدیر عامل و کارشناسان آن به عنوان مهمترین موسسه تابعه معاونت فرهنگی، در خصوص این موضوع به عمل می‌آمد.

وی افزود: نکته دوم اینکه مخالفت من با صحبت‌های آقای صالحی نبود کما اینکه ایشان به هیچ عنوان بحثی از خرید 50 نسخه از هر کتاب به میان نیاورده‌اند، صحبت‌های من هم بیشتر متوجه صحبت‌های آقای امیرزاده است. من با اصل طرح مخالفتی نکرده‌ام، مخالفت من با خرید 50 نسخه از تمامی کتاب‌هایی که در کشور منتشر می‌شوند، آن هم به عنوان یک کارشناس حوزه کتاب بوده است. به هر حال وقتی موسسه‌ای با عرض و طول خانه کتاب تاسیس می‌کنند، باید این حق را بدهند که مسئولان این موسسه نظر خود را در خصوص موضوعات مطرح شده در جامعه، بگویند و این مسئله هیچ منافاتی با ارتباطات ما با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ندارد.

مدیرعامل خانه کتاب بار دیگر تاکید کرد: این مسئله یعنی خرید 50 نسخه از تمامی کتاب‌هایی که در کشور منتشر می‌شوند، با سیاست‌های اصلی معاونت امور فرهنگی در دوران ما سازگاری ندارد. من هر چه را که آقای صالحی در مورد این موضوع گفته‌اند، قبول دارم اما این آقای امیرزاده بوده‌اند که صحبت از خرید این تعداد نسخه از کتاب‌های جدید‌الانتشار کرده‌اند. آقای صالحی صحبت از طرحی کرده‌اند که قبلاً وجود داشت و الان احیا شده است البته این اقدام، برای من جای تعجب است چرا که اگر منظور رساندن کتاب‌ها به مخاطبان و متقاضیان آنهاست، ما با استفاده از تکنولوژی‌های جدید به خصوص در حوزه گوشی‌های تلفن همراه هم می‌توانیم به صورت آسان این آثار را به دست جویندگان آنها برسانیم بدون اینکه لازم باشد 20 میلیارد تومان هم هزینه شود.

میرزایی با بیان اینکه 70 درصد کتاب‌های ایران کتاب‌های کم کیفیت است، گفت: دلیلی ندارد دولت میلیاردها تومان صرف خرید این همه کتاب کم‌کیفیت بکند. خانه کتاب طرحی با عنوان اطلاع‌رسانی کتاب‌های خوب ایران را در دست اجرا دارد که مطابق آن در هر فصل کتاب‌های خوب کشور را در همه حوزه‌ها به جامعه معرفی می‌کنیم. اگر قرار است طرحی برای ارتقای وضعیت کیفی کتاب در کشور اجرایی شود، بهتر است چنین طرح‌هایی در دستور کار قرار گیرد نه اینکه 50 نسخه از هر کتابی را که منتشر می‌شود، خریداری کنیم.

وی در پاسخ به این نکته که «ولی آقای امیرزاده به عنوان مشاور معاون فرهنگی وزیر ارشاد، تنها جزئیات بیشتری از این طرح را بیان کرده است»، تاکید کرد: به عقیده من در اینجا، حرف مشاور با حرف آقای صالحی به طور کامل انطباق ندارد البته ممکن است درست باشد و ممکن هم هست درست نباشد و من فقط در صحت این نقل قول تشکیک کرده‌ام ولی تا جایی که من آقای صالحی را می‌شناسم، ایشان هیچ گاه طرحی با این حیث از اهمیت را بدون نظر خانه کتاب انجام نمی‌دهند. تصور خود من این است که طرحی ناپخته و ایراددار از دولت سابق در دست دوستانِ آقای امیرزاده وجود دارد که می‌خواهند آن را اجرایی کنند ولی اگر این طرح بخواهد اجرایی شود، قطعاً نیاز به بازنگری دارد چون ممکن است این 50 نسخه، کم یا زیاد شود.