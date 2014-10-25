به گزارش خبرگزاری مهر، محمد وکیلی در نامه ای خطاب به مهندس جانفشان معاون امور عمرانی آورده است: براساس گزارشات واصله، انجام گودبرداری های غیراصولی و عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در سطح استان، هر از گاهی حوادث ناخوشایندی را به وجود آورده که ضمن بروز خسارات مالی، آسیب های جانی جبران ناپذیری به شهروندان عزیز تحمیل می کند.

وی افزوده است: در هفته جاری نیز ریزش ساختمان بانک در خیابان امام سمنان حادثه ای دیگر آفرید که باعث مصدوم شدن تعدادی از شهروندان عزیز در مرکز استان شد؛ لذا لازم است ضمن بررسی کلیه جوانب حادثه، در اسرع وقت همه سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی متولی و دخیل در امور ساخت و ساز از جمله مراجع صدور پروانه ساختمانی، اداره کل مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، طراحان، سازندگان و ناظران پروژه گزارش مبسوطی از انجام وظایف قانونی و حرفه ای خود ارائه کنند.

مقام عالی دولت در استان سمنان در خاتمه این نامه تصریح کرد: است: با مقصران و مسبّبان حادثه که به دلیل عدم آشنایی به اصول فنی، سهل انگاری و یا سودجویی غیر مسئولانه موجبات تألم خاطر و خسارت شهروندان گرامی را فراهم کردند، وفق موازین قانونی برخورد شود تا سازندگان و مسئولان مربوطه دقت لازم در تأمین امنیت فنی و نظارت دقیق باحساسیت کامل عمل کنند و نتیجه به اطلاع شهروندان عزیز برسد.

گودبرداری غیر اصولی چند روز قبل در سمنان موجب ریزش بخشهایی از شعبه بانک مهر اقتصاد در این شهر شد و چهار نفر مصدوم بر جای گذاشت.