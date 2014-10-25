محرم فرصتی برای گسترش فرهنگ عاشورایی و کار و تلاش است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا مروارید در گردهمایی روحانیون و طلاب اعزامی به استان ایلام با گرامی داشت یاد آیت ا... مهدوی کنی به بیان خاطراتی از ایشان در دوران قبل از انقلاب و مبارزات ایشان در زمان طاغوت پرداخت.

وی در خصوص ایام عزاداری اباعبدالله الحسین تصریح کرد: فرصت محرم و صفر ظرفیت بالایی را برای گسترش فرهنگ حسینی و عاشورایی به وجود می آورد که باید در این زمینه بهترین استفاده ها را برد.

مروارید بر ضرورت تبیین فرهنگ عاشورایی و ترویج بحث های مذهبی، فقهی و شهادت طلبی در بین مردم تأکید کرد و گفت: باید در مراسم عزاداری امام حسین(علیه السلام ) بیشتر بر تبیین قیام امام حسین (ع) پرداخته شود و سخنرانی ها رونق بیشتری پیدا کند.

استاندار ایلام ادامه داد: روحانیون در مساجد و حسینیه ها خود مدیریت برنامه ها را بر عهده بگیرند تا در این ایام مردم بیشتر با فرهنگ عاشورا آشنا شوند.

مروارید ادامه داد: طبق فرموده رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) این عاشورا و نهضت حسینی است که اسلام را بیمه کرده است.

وی با اشاره به گسترش فرهنگ حسینی در جهان تصریح کرد: فرهنگ عاشورا فقط اختصاص به شیعه ندارد و هر جامعه ای که با آن آشنا شده از این فرهنگ الگو گرفته است و انقلاب ما نیز ادامه نهضت امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورایی بود و این انقلاب گوشه ای از تأثیرات واقعه عاشورا است.

این مسئول عنوان کرد: امام حسین (ع) هنگام حرکت به سمت کوفه فرمودند خروج من برای اصلاح امت جدم است و ایشان فقط برای امر به معروف و نهی از منکر حرکت کردند.

استاندار ایلام به روحانیون و طلاب اعزامی به مناطق مختلف استان توصیه کرد ارتباط خود را با مردم حفظ کنند چرا که این ارتباطات برکات بسیاری به دنبال دارد.

محمد رضا مروارید ادامه داد: روحانیون در بین مردم حضور یابند و در این مدت نشان دهند که یک فرد مسلمان در عمل باید چه رفتار و منشی داشته باشد و در عمل اسلام را تبلیغ کنند.

وی اظهار داشت: توسعه فرهنگ اعتدال و پرهیز از افراط گرایی از دیگر مواردی که روحانیون در دوران تبلیغ خود می توانند به آن بپردازند همچنین گسترش و جا انداختن فرهنگ کار و تلاش از مهمترین مواردی که باید در جامعه اسلامی رواج یابد و در این مدت باید مردم نسبت به فعالیت های تولیدی در شهرها و روستاها ترغیب شوند و شما روحانیون می توانید بهترین نقش را در این زمینه ایفا کنید.

استاندار ایلام تأکید کرد : باید اصل برنامه های عزاداری با محوریت سخنرانی ها و تبیین فرهنگ عاشورایی باشد و کمتر به ظواهر پرداخته شود ، بحث در باره عقاید و ریشه های قیام امام حسین (ع) و مسائل روز و تبلیغ در مورد فرهنگ اصیل اسلامی و پرهیز از تنبلی در جامعه و جا انداختن روحیه کار و تلاش در بین مردم از مهمترین مسائلی است که روحانیون می توانند به آن بپردازند.