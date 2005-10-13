تاكيد فرستاده اتحاديه اروپا بر ضرورت حفظ وحدت و ثبات عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، مارك اوتي تاكيد كرد زمان آن رسيده است كه با شركاي عرب خود تحولات مثبت موجود در صحنه عراق بويژه تحولات مربوط به قانون اساسي و ضرورت حفظ وحدت و ثبات و امنيت آن را مورد توجه قرار دهيم.



اوتي امروز در ديدار با احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصر در قاهره، تحولات عراق بويژه گام هاي مربوط به قانون اساسي و انتخابات و همه پرسي مربوط به قانون اساسي را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.



وي هدف از سفر خود را به قاهره را بررسي مسائل مورد اهتمام مشترك و در راس آن تحولات خاورميانه، مساله فلسطين و اسرائيل ، موضوع عراق و روابط دوگانه ميان مصر و اتحاديه اروپا اعلام كرد.



اوتي اعلام كرد كه سفرش به قاهره در پايان سفر دوره اي خود به قدس ، رام الله، امان صورت گرفت كه به كشورهاي ديگري نيز سفر خواهد كرد.



وي انجام ديدار از سوريه را در اين مرحله تكذيب كرد و گفت :زمان حاضر براي انجام چنين سفري مناسب نيست.



اوتي درباره ارزيابي خود از اوضاع لبنان گفت : درباره لبنان، نقشه راه همان قطعنامه 1559 شوراي امنيت است كه انتظار داريم اجرا شود و بخش دوم كه ما بر روي آن كار مي كنيم بازسازي لبنان از نظر تشكيلاتي و ارگان هاي دمكراتيك قانوني و نيز نگاه به اوضاع اقتصادي آن است .