به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کاظمیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از تأیید مرگ مغزی حسین فاتحی جوان 23 ساله رفسنجانی اهدای اعضای وی به چندین انسان دیگر زندگی دوباره بخشیده شد.

وی افزود: این جوان 23 ساله رفسنجانی ، در 24 مهرماه بر اثر سانحه تصادف از ناحیه سر مصدوم و به کما رفته بود.

این مسئوب بیان داشت: پس از اخذ رضایت از خانواده وی و انجام مراحل مربوط به تایید مرگ مغزی وی، صبح امروز عمل جراحی برداشت اعضا انجام گرفت.

به گفته کاظمیان کبد و دو کلیه این جوان جهت اهدا به بیماران نیازمند به کرمان منتقل شد.