برگزیده های جشنواره قلمهای آسمانی در بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین نخستین جشنواره قلم های آسمانی بوشهر که با حضور حجت‌الاسلام سیدجواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، سیداسماعیل موسوی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی مدیرکل تبلیغات اسلامی و اصحاب رسانه برگزار شد، برگزیده های بخش نشریات محلی حوزه دین معرفی و شده و مورد تجلیل قرار گرفتند.

در بخش مقالات دینی (نشریات محلی) آیت الله سیدمصطفی حسینی دشتی از نشریه نسیم جنوب، علیرضا میرشکاری از بیرمی، نصرالله شفیعی از دریای جنوب و لیان، حجت‌الاسلام سعید غلامی از اتحاد جنوب، عباس عاشوری نژاد از پیغام و عباس حبیب الهی از مردم جنوب به انتخاب هیئت داوران به‌ عنوان برگزیده مورد تجلیل قرار گرفتند.

در بخش گزارش­ های دینی (نشریات محلی) میثم قیصی زاده از نسیم جنوب، معصومه شجاعی از اتحاد جنوب، عبدالکریم نیسنی از نخل جنوب، کشور کیانی از لیان، اسما حبیبی نیا از دریای جنوب، حسین حشمتی از پیغام و حامد فکوری از سی نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.

امید حیدری از دریای جنوب و کشور کیانی از لیان در بخش گفتگوهای دینی و عباس حیدری از ایرنا، محسن قیصی زاده از نسیم جنوب و محمدرضا صابری از اتحاد جنوب در بخش عکس های دینی و حیدر منصوری از پیغام و سیدمحمدهاشمی فرد از هفته نامه شناشیر در بخش شعرهای دینی مورد تقدیر قرار گرفتند.

رضا نجفی، الله کرم لیراوی و علی اکبر قربانی در بخش بخش تالیفات دینی، ستاره مهنایی، علیرضا میرشکاری و فاطمه توانا در تحقیقات دینی، محمد رحمانی، فاطمه مرادی و سیدمحمد موسوی نسب در پایان نامه های دینی و عباس صالحی نیک در بخش پایگاه های مجازی دینی (وب سایت) و محمد جعفری، مینا مدارا، اعظم فخری مقدم و حمیده دم شناس در بخش پایگاه های مجازی دینی (وبلاگ) مورد تجلیل قرار گرفتند.