سایت «باشگاه خبرنگاران» نوشت: کار‌شناسان دریافته‌اند میوه نارگیل می‌تواند به عنوان منبع تامین انرژی در خودروهای نسل آینده بکار رود.



گفتنی است، کار‌شناسان با مطالعه برروی ترکیبات موجود در نارگیل دریافته‌اند نارگیل می‌تواند مقدار زیادی هیدروژن تولید کند که می‌تواند به عنوان سوخت خودرو به کار رود.



بررسی‌ها نشان می‌دهند، دانه نارگیل حاوی اسید چرب، و همچنین پتاسیم، منیزیم و سدیم است که می‌تواند به راحتی به سوخت کربنی تبدیل شده و انرژی بالایی ایجاد کند.



کار‌شناسان امیدوار هستند با استفاده از این روش بتوانند سوخت پاک و غیر آلاینده تولید کنند.



در حال حاضر شرکت‌های خودرو سازی زیادی در دنیا از جمله نیسان و تویوتا در حال برنامه ریزی برای ساخت خودرو با سوخت هیدروژنی هستند.



از جمله مزایای دیگر استفاده از نارگیل به عنوان سوخت فراوانی و ارزان بودن این میوه در دنیا است.