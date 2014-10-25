سریعترین موتورسیکلت پرنده جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این موتورسیکلت جدید G2 نام دارد و مجهز به موتور پرقدرت GSX-R1000 با توان 162 اسب بخار است.

موتورسیکلت پرنده ای که توسط "دژو مولنار" طراحی و ساخته شده در قسمت جلو دارای دو چرخ است که توانسته در آزمایشی که در صحرای نمک انجام شد به حداکثر سرعت 222 کیلومتر بر ساعت دست یابد.

با توجه به بی نقص بودن آزمایشات زمینی این فناوری نوین اکنون نوبت به آماده شدن آن برای پرواز است. سازنده این دستگاه جدید در نظر دارد تا با به روزرسانی های مناسب، شرایط لازم برای پرواز این وسیله حرکتی در ماههای آتی را فراهم آورد.

وی حتی در نظر دارد تا با اعلام فراخوانی جهانی، سایر سازندگان دستگاههای مشابه در سراسر جهان را برای برگزاری مسابقه سرعت ترغیب کند.

این سیستم حرکتی نوین درحالی به زودی راهی آسمان می شود که نسخه ابتدایی آن یعنی G به زحمت به حداکثر سرعت 160 کیلومتر بر ساعت می رسید.

G2 دارای دو صندلی است که به لطف بهره گیری از فیبر کربنی در ساخت بخش هایی از بدنه، وزن بسیار کمی دارد.

محققان فناوری هایی همچون موتورسیکلت پرنده را در زمره خلاقانه ترین فناوری های درحال ظهور می دانند و در عین حال آنها را پل ارتباط دهنده گذشته با ایده های آینده می دانند.