50 بقعه متبرکه استان گلستان میزبان مراسم دهه اول عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد رئوف سید نژاد بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران استانی، افزود: از این تعداد 35 مبلغ بومی استان در مراسم بصیرت عاشورایی دهه اول محرم حضور دارند.

وی از برگزاری مراسم تجمع "لبیک یا حسین" در یکی از امامزادگان شاخص استان خبر داد و اذعان کرد: یکی از برنامه هایی که امسال سازمان اوقاف و امور خیریه در سراسر کشور برگزار می کند تجمع لبیک یا حسین است؛ این مراسم بعد ازظهر دومین روز ماه محرم برگزار می شود.

برگزاری مراسم تجمع شیرخوارگان زینبی در اولین جمعه ماه محرم

وی افزود: ساعت 9 صبح اولین جمعه ماه محرم، مراسم تجمع شیرخوارگان زینبی نیز در این امامزاده برپا خواهد شد.

وی از برپایی مراسمی با حضور حجت الاسلام کشیری امام جمعه کلاله در روز 12 محرم و در امام زاده یحیی بن زید گنبدکاووس خبر داد و گفت: از اولین روز ماه محرم صبح ها ساعت 6 و نیم هیات رزمندگان به مدت 8 روز در امامزاده عبدالله گرگان مراسم عزاداری و سخنرانی با حضور حجت الاسلام حسینی مبلغ خراسانی دارد.

حجت الاسلام رئوف اذعان کرد: امامزاده عبدالله گرگان به مدت 13 شب میزبان مردم ولایتمدار و معتقد برای برپایی مراسم عزاداری با سخنرانی و مداحی مهدی مختاری خواهد بود.

وی با بیان این مطلب که صبح هشتم ماه محرم مراسم حضرت علی اکبر با حضور دانش آموزان و دانشجویان برگزار می شود، افزود: در دهه ماه محرم هر شب مراسم عزاداری و نوحه خوانی در امامزاده اسحاق بن جعفر و سقاخانه گرگان برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان ضمن یادآوری این نکته که در روز تاسوعای حسینی مراسم متمرکز با حضور هیات های مذهبی در چهار راه میدان برگزار می شود، افزود: در ظهر عاشورا نماز جماعت در تمام امامزادگان استان با حضور روحانیون، مداحان و آحاد مردم برپا می شود.

این مسئول گلستانی تعداد موقوفات سال جاری استان را 34 مورد اعلام کرد و گفت: این تعداد وقف در مقایسه با سال گذشته استقبال مردم نسبت به عمل وقف را نشان می دهد اما امیدواریم با اطلاع رسانی اصحاب رسانه اتفاقات بیشتر و بهتری در استان رخ دهد.

مردم برای اشتغال، ازدواج جوانان و درمان بیمارن وقف کنند

وی با بیان اینکه وقف در بحث ازدواج و کسب و کار جوانان و مباحث درمانی در مقایسه با عزاداری و اطعام کمتر است، افزود: با توجه به اهمیت اشتغال و ازدواج جوانان و مشکلات مالی برخی افراد به درمان بیماری نیاز است مردم استان در این بخش نیز وارد شده و وقفیات خود را به این قسمت نیز انتقال دهند.

حجت الاسلام رئوف سید نژاد با اشاره به این نکته که اوقاف تهران بیمارستان موقوفه ای را برای بیماران سرطانی احداث کرده، گفت: بزرگترین بیمارستان پیوند کبد در کشور موقوفه است از این رو نیاز است تا مردم استان نیز در این بخش پررنگ تر ظاهر شوند.

وی تعداد موقوفات استان را چهار هزار و 600 مورد دانست و تصریح کرد: اکثر موقوفاتی که انجام می شود انتفاعی است یعنی مختص به احداث مسجد و حسینیه است که هیچ درآمدی را ندارد، به دنبال این هستیم تا مردم را به سمت موقوفات منفعتی مانند ساخت بیمارستان، مغازه و هر امری که درآمد آن برای رفع نیاز نیازمند نتیجه بخش باشد.

اجازه تخریب مسجد خمسه طیبه داده نمی شود

این مسئول گلستانی در خصوص اقدام به تخریب مسجد خسمه طیبه برای طرح آفتاب، گفت: تخریب مساجد یکی از اماکن مذهبی است که براحتی نمی توان این کار را انجام داد و گرفتن استفتا از مراجع برای این کار بسیار سخت است.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که تمام مسجد خمسه طیبه در تعریض نیست به همین دلیل اجازه تخریب مسجد داده نمی شود. تنها کسی که می تواند اجازه تخریب را صادر کند ولی فقیه و یا نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف به عنوان متولی این بخش است.

به گفته حجت الاسلام رئوف تنها با کسب مجوز از دفتر مقام معظم رهبری می توانند مسجد را تخریب کنند در غیر این صورت مسجد خمسه طیبه قابل تخریب نیست.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه گلستان از عدم انعقاد قرار داد و پرداخت موقوفه آن دسته از دستگاههای اجرایی که ساختمان آنها وقف است، ابراز نارضایتی کرد و گفت: پس از گذشت مدت ها هنوز ما برای متقاعد کردن دستگاههای اجرایی در راستای انعقاد قرار داد و پرداخت موقوفه سالیانه به نتیجه کاملی نرسیده ایم.

وی ادامه داد: معاون استانداری وعده داده تا اسامی ادارات بدهکار به اوقاف را به آنها بدهیم و از اعتبارات آنها این هزینه کسر شود اما تاکنون این مهم تحقق نیافته است.

وی با گله از دوستانی که دارای درآمد هستند و حقوق موقوفه را پرداخت نمی کنند، افزود: برخی دستگاههای دولتی به دلیل مشکلات مالی در حال حاضر قادر به پرداخت موقوفات نیستند اما درآمد دستگاهی مانند فرودگاه گرگان درحدی است که بدهی اوقاف را بدهد.

فرودگاه گرگان یکی از بدهکاران میلیاردی اوقاف است

حجت الاسلام رئوف سید نژاد با اعلام این مطلب که فرودگاه گرگان یکی از بدهکاران میلیاردی اوقاف است، گفت: اوقاف می تواند در این بخش از طریق قضایی وارد شود اما به دلیل استفاده عموم مردم از این مکان تاکنون سکوت اختیار کرده ایم.

وی در خاتمه یادآور شد: موقوفه فرودگاه گرگان مربوط به حوزه علمیه دارالشفا است فرودگاه گرگان از این زمین درحالی استفاده می کند که حق موقوفه های اوقاف را پرداخت نکرده است.