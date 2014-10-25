معنی واقعی اسلام صلح و دوستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شیخ رمزی از علمای اهل سنت و مدیر یک موسسه مطالعات اسلامی در آکسفورد انگلستان در گفتگو با خبرنگار تقریب در لندن به تشریح ابعاد عملکرد، و اندیشه های گروه های تکفیری و وابستگی آنها به سازمان های اطلاعاتی و منابع مالی برخی از کشورهای غربی پرداخت.

دکتر رمزی در این مصاحبه، نخست به اهمیت موضوع وحدت در جهان اسلام اشاره کرد وگفت، اگر برگردیم به صدر اسلام می بینیم که وحدت در اولویت مهم برنامه های پیامبر اسلام (ص) بود اما بعد از رحلت آن بزرگوار عده ای ساز تفرقه را کوک کردند. در حالی که ما خدا، پیامبر و قرآن واحد داریم، سه موضوع مهم که قدرت مسلمین را زیاد می کند. اما وقتی هر کس ساز خود را می زند تفرقه و اختلاف ایجاد می شود .در حالی که اگر به اسلام نگاه کنیم و به ریشه های آن تمسک جوییم براحتی می توانیم وحدت پیدا کنیم.

احترام به یکدیگر موضوع مهم دیگری است که می تواند به وحدت کمک کند برای من بعنوان یک روحانی اهل سنت فرقی بین شیعه و سنی نیست همان احترامی که برای یک فرد سنی قائلم برای شیعه هم قائلم. اگر همه اینگونه عمل کنیم به وحدت می رسیم و با اتحاد ما اسلام قدرت بیشتری پیدا می کند.

این عالم اهل سنت در خصوص علل وریشه های تفرقه میان مسلمین گفت، انگلیسی ها از قدیم ضرب المثلی داشتند که می گفتند اختلاف بینداز و حکومت کن. لذا بسیاری از این اختلافات نتیجه برنامه ریزی های کشور های غربی است. از دیگر عوامل تفرقه ،وسوسه های شیطانی است که در بعضی از ما رخنه می کند. گاهی بعضی افراد هستند که در لباس هدایت گروهی از مسلمانان ظاهر می شوند اما عامل دست بیگانگان هستند و چه بسا از آنان پول هم می گیرند.

عامل دیگر تفرقه عدم درک درست بعضی افراد از قرآن بعنوان کتاب راهنما و هدایت برای زندگی است. اگر قرآن را درست بفهمیم و به آن تمسک جوییم ،همه در صلح و آرامش زندگی خواهیم کرد. زیرا اسلام معنی واقعی اش صلح ودوستی است.

وی که همچنین از فعالان دفاع از حقوق بشر و استقرار صلح در جهان می باشد در پاسخ به سؤالی در باره ماهیت گروه های تکفیری نظیر داعش گفت: من سیاستمدار نیستم و واقعا نمی دانم پشت این گرو های تروریستی چه کسانی هستند که به این سرعت توانستند عملیات نظامی انجام دهند ،اما این یک واقعیت است که آنها بدون پشتوانه کشور های بزرگ نمی توانند چنین کاری بکنند.

بعنوان مثال گفته می شود که گروه داعش میلیاردها دلار در حساب های بانکی خودش پول دارد ، سؤال همه اینجاست که چرا آمریکا و کشورهای غربی حساب های بانکی آنها را مسدود نمی کنند. در حالی که آنها به همه حساب ها دسترسی دارند پول های قذافی رهبر پیشین لیبی را پیش از حمله ناتو به این کشور مصادره کردند، حساب های بانکی ایران را همینطور، آنها مردم ایران را مورد تحریم قرار می دهند. اما سؤال اینجاست که چرا با همه قدرتی که دارند پول های داعش را که در بانک های خودشان است مصادره نمی کنند . باید دید واقعا چه کشور هایی از این نزاع ها سود می برند.

در سوریه همه مثل برادر با هم زندگی می کردند شیعه، سنی، مسلمان و غیر مسلمان فرقی نمی کرد اما جنگی که در سوریه براه افتاد زندگی همه را برباد داد حال باید دید مثلا چه کشور هایی از همسایگان سوریه از این تفرقه، جنگ و ضعف مسلمانان این کشور بهره خواهند برد.

شیخ رمزی در مورد موضع مذاهب مختلف اسلامی در قبال اعمال وحشیانه گرو های تروریستی گفت ، عمل اینها هیچ مطابقتی با اسلام ندارد و می توانم با اطمینان بگویم که هیچ یک از فرق اهل سنت عمل گروهی نظیر داعش را قبول ندارد و آنرا محکوم می کنند. کشتن انسان های بی گناه از هر دین و مذهبی که باشند، همینطور تخریب اماکن مذهبی و مقدس، از نظر اسلام عملی حرام و خلاف دین است.

دکتر شیخ رمزی در پایان گفتگو با خبرنگار تقریب با اشاره به ثروتهای عظیم مسلمانان در سراسر جهان اسلام افزود، مسلمانان در صورتی که با هم متحد باشند چه شیعه و چه سنی ، می توانند از ثروتهای عظیم معنوی و مادی خود در راه گسترش وانتشار اسلام در جهان بهره ببرند. باید بدانیم کشور های غربی می خواهند که مسلمانان انسانهای درجه دوم و خودشان درجه یک باشند لذا تلاش می کنند تا از ناآگاهی بعضی از مسلمانان استفاده کرده و آتش تفرقه و اختلاف را درمیان آنان شعله ور سازند.

باید به یکدیگر احترام بگذاریم وبرادرانه در کنار هم زندگی کنیم همچنین به علما و رهبران دین احترام بگذاریم تا در مسیر وحدت وسعادت گام برداریم.