تغییر تدریجی سبک زندگی ایرانی اسلامی، مهمترین مسئله ای است که ما را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش طرح بصیرت عاشورایی (سومین همایش آموزشی توجیهی ویژه مبلغان ماه محرم)، صبح امروز در سالن همایش‌های مسجد جامع امیرالمومنین (ع)مرزداران برگزار شد.

حجت الاسلام محمدزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران در این همایش گفت: امسال همزمان با اغاز ماه محرم و در طرح بصیرت عاشورایی در امامزادگان لازم التعظیم بیش از 350 مبلغ از از قم در طرح بصیرت عاشورایی حضور دارند و این تعداد جدای از مبلغان بومی تهران است.

حجت الاسلام محمدزاده با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) گفت: نزدیک به 34 سال بعد از واقعه کربلا مردم پس از این حادثه مرتد شدند مگر سه نفر و سپس گروه گروه به عاشقان محبین اهل بیت(ع) پیوستند. این اقبال و انگیزه دوباره مردم به اهل بیت (ع) ثمره تلاشهای امام سجاد (ع) بود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم در تبلیغ های‌مان، فرهنگ حسینی را صحیح دنبال کنیم، این کار، کار سنگینی بر دوش ماست. وی ضمن اشاره به خطبه 156 نهج البلاغه گفت: امام علی(ع) خطاب ‌به مردم کوفه گفت اگر ما آنگونه که شما عمل می کنید عمل می کردیم، یک پایه برای دین بنا نمی ماند و یک شاخه‌ برای این نهال سبز نمی شد.

محمدزاده تصریح کرد: ما برای اجرای امینانه موقوفات حسینی و سامان بخشی این نیت مهم، قرارگاه سیدالشهدا را راه اندازی کردیم که یکی از مهمترین ماموریت‌های آن اجرای نیات واقفین در حوزه عاشورایی و با توجه به اقتضائات روز خواسته های مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی عنوان کرد: مسئله ای که برای ما مهم است همین بحث اعزام مبلغین است و هر جا که یک روحانی به تبلیغ دین می پردازد مشکلات و معضلات حقوقی هم کمتر است و مردم از بصیرت و دانش بهتری برخوردار هستند. شایسته نیست در کشوری که ام القرای جهان است شاهد طرح مباحث خرافه و بی اساس در مجالس عزاداری ها باشیم. این وظیفه روحانیون است که از خرافات و مسائل بی پایه جلوگیری کنند تا خدشه‌ای به وحدت اجتماعی و ملی ما وارد نشود.

وی عنوان کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری باید سرلوحه سخنرانی ها، در مجالس و هیئات قرار بگیرد و مبلغان کاری نکنند که مجالس عزاداری ها تبدیل به مجالس حزبی و سیاسی شود. نکته دیگری که در این قرارگاه پی گیری می کنیم بحث خیمه های معرفت در امامزادگان لازم التعظیم است که بر پا شده است. از طرح هایی که بنا بر نظرسنجی ها مورد استقبال کم نظیر مردم در دهه محرم واقع شده است همین بحث خیمه های معرفت است.

در ادامه کلیپی از قسمتهایی از دو همایش قبلی بصیرت عاشورایی پخش شد که قسمتی از سخنان حجت الاسلام علیرضا پناهیان و یکی دیگر از سخنرانان در همایش های قبلی پخش شد. در ادامه مهدوی، مشاور استاندار تهران و مدیر کل روابط عمومی استانداری تهران به سخنانی پرداخت. وی گفت دغدغه مقام معظم رهبری که در خراسان شمالی راجع سبک زندگی بیان فرمودند موضوع صحبتم است. مقام معظم رهبری به‌صورت واضح وارد جزئیات این مسئله شدند.

مدیرکل روابط عمومی استادنداری تهران افزود: عرصه نبرد امروزی از نبرد و جنگ سخت به جنگ نرم کشیده شده است. کشورگشایی ها جایش را به توسعه فرهنگ جهانی و جهانی شدن داده است که مسخ فرهنگی و تغییر سبک زندگی اسلامی مد نظر و اولویت دشمنان ما است. تغییر تدریجی سبک زندگی ایرانی اسلامی، مهمترین مسئله ای است که ما را تهدید می کند. از یک رویکردهای بسیار ساده یعنی از سرگرمی ها و بازی ها و فضاهای مجازی که در اختیار دارند شروع می کنند و کم کم استحاله فرهنگی را ایجاد می کنند.

مهدوی گفت: 1000 سایت که عقاید ما را زیر سوال قرار می دهد به زبان فارسی فعالیت می کنند. فیس بوک که یک و نیم میلیارد عضور دارد و بازدیدش در کشور ما دهم است. وجود 150 شبکه ماهواره ای فارسی زبان از جمله چیزهایی است که بر ذهن جوانان و خانواده های ما تأثیر می گذارند و فرهنگ دینی ما را تهدید می کنند. هدف آنها کمرنگ کردن خداباوری و باورهای دینی و توسعه انسانی است. و کمرنگ کردن باور ما که همه چیز را حول محور توحیدی می دانیم. کمرنگ کردن این باور و پررنگ کردن سبک زندگی غربی، و غیر الهی و غیر توحیدی بطور جدی از برنامه های دشمنان است.

وی با بیان اینکه: کمرنگ کردن امر به معروف و نهی از منکر یکی دیگر از اهداف جنگ نرم دشمن است. مستر همفر گفته بود مأموریتم در ایران جا انداختن این دو جمله بود یکی اینکه عیسی به دین خودش و موسی به دین خودش؛ دوم اینکه کسی را در قبر به جای کس دیگری نمی خوابانند. که به نوعی این حرفها نفی امر به معروف و نهی از منکر است.