مشکل بیمه ها برای پوشش خدمات دندانپزشکی/ کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه، مدیریت و منابع و در جمع خبرنگاران از اجرایی شدن بسته بهداشت و درمان دهان و دندان از سال آینده خبر داد و گفت: در صورت عدم توجه به بهداشت و درمان دهان و دندان، طرح تحول نظام سلامت ناقص خواهد ماند.

وی افزود: در جلسات متعدد شورای سیاستگذاری دهان و دندان، تصمیمات خوبی به منظور ارائه و اجرای بسته بهداشت و درمان دهان و دندان گرفته شده است و امید است کمک ها و اعتباراتی از سوی مجلس و دولت برای اجرایی شدن این بسته از سال آینده داده شود.

وی همچنین نبود اعتبارات و منابع برای بیمه ها را از عوامل عدم پوشش بیمه ای برای بیماریهای دهان و دندان بیان کرد و گفت: به منظور پوشش بیمه ای بیماریهای دهان و دندان، لازم است از سوی مجلس و دولت حمایت ها و اعتباراتی برای بهداشت و درمان دهان و دندان اختصاص یابد.

به گفته هاشمی، در آینده نه چندان دور بهداشت و درمان دهان و دندان یکی از حلقه های زنجیره طرح تحول نظام سلامت خواهد شد.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات موجود در حوزه سلامت کمبود نیروی انسانی است، گفت: باید نیروی انسانی به یک ساماندهی مناسب برسد، چرا که ما هنوز به استاندارد های مناسب نیروی انسانی در حوزه سلامت که مدنظرمان است نرسیده ایم.

وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص سخنان رئیس جمهور در مورد بورسیه ها، وزارت بهداشت را بخشی از آموزش عالی عنوان کرد و گفت: در بحث بورسیه ها عده اندکی از کارکنان این وزارت ضمن کار مشغول به تحصیل بودند که این افراد با همکاری سازمان بازرسی کل کشور شناسایی و مقرر شد یا به تحصیل خود ادامه دهند و یا کارمند بمانند.

وی همچنین بر ضرورت رعایت قانون در کل کشور و وزارت بهداشت تاکید کرد و گفت: موارد تخلف در زمینه بورسیه در وزارت بهداشت بسیار محدود بوده که رسیدگی قانونی به این تخلفات صورت گرفت.

وزیر بهداشت در جلسه تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع، به حضور معاونین تأثیرگذار در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: در کنار ما اساتید ارزشمندی قرار دارند که هر کدام می توانند مجموعه وزارتخانه را اداره نمایند.

وی حضور دکتر صدرالسادات معاون جدید توسعه مدیریت و منابع را در این سمت مایه افتخار دانست و گفت: با توجه به مسئولیت های خطیری که ایشان در حوزه توسعه مدیریت و منابع و نیروی انسانی داشتند، شاهد تغییرات خوبی در این حوزه خواهیم بود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه امیدواریم ثمره مسئولیتمان در این دوره از دولت کمک به آسایش و آرامش مردم باشد، گفت: باید در مسئولیتمان به بزرگانی مانند شهید بهشتی که شیفته خدمت بودند نه تشنه قدرت، تأسی کنیم.

هاشمی حضور دکتر صدرالسادات در وزارت بهداشت را میمون و مبارک دانست و گفت: اعتقاد دکتر صدرالسادات این است که معاونت توسعه در ستاد و در دانشگاه، "نه" بزرگ سیستم نباشد.

وزیر بهداشت یکی از دغدغه های این وزارتخانه را در یک سال گذشته امور رفاهی کارکنان در ستاد و دانشگاهها عنوان کرد و گفت: یکی از مظلوم ترین بخشهای کارمندان دولت، کارمندان حوزه بهداشت و درمان هستند که آنها در این حوزه، حتی از خدماتی که به دیگران می دهند، بی بهره اند.

هاشمی یادآور شد: در شهرهای زیارتی و سیاحتی امکانات رفاهی زیادی در اختیار بقیه دستگاه های دولتی قرار دارد که وزارت بهداشت در این خصوص از کمترین امکانات برخوردار است و در خصوص نحوه پرداخت هزینه ها و بیمه های تکمیلی نیز از بسیاری از دستگاهها عقب تریم و متأسفانه کارکنان حوزه بهداشت و درمان از این امکانات بی بهره اند.

وی یکی از دلایل نپرداختن به امور رفاهی را وجود برخی حاشیه سازی ها و غوغا سالاری ها عنوان کرد و گفت: شاید خیلی ها فکر می کنند که ما آنها را فراموش کرده ایم در حالی که این طور نیست؛ یا فرصت برای انجام این امور نداشته ایم و یا راه حل موثری برای رسیدگی به امور رفاهی پیدا نکرده ایم.

وزیر بهداشت با تاکید بر این که باید قدم های موثری در زمینه مسائل رفاهی برداشته شود، گفت: امیدواریم که با سابقه و تجربه ای که معاون جدید توسعه مدیریت و منابع دارند، شرمنده کارمندان عزیزمان نباشیم و در این یک سال آینده اتفاقات خوبی در این حوزه صورت گیرد و کارها بهتر از گذشته پیش رود.

هاشمی در ادامه سخنان خود ضمن قدردانی از خدمات دکتر حریرچی، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع گفت: وی یکی از موثرترین مدیرانی است که با همکاری صمیمانه همکارانش در یک سال و اندی از مدیریت خود در این حوزه، خدمات بسیار موثری را انجام داده اند و به همین دلیل احساس کردیم که حضور وی به عنوان قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت می تواند کمک کننده باشد.

وزیر بهداشت گفت: امیدواریم با مجموعه برنامه ریزی هایی که صورت خواهد گرفت، دانشگاه های علوم پزشکی مستقل شوند و بیمارستانها به عنوان یک واحد مستقل اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند.

هاشمی افزود: قائم مقام وزیر و معاون کل وزارتخانه از این پس وقت بیشتری در حوزه بهداشت و درمان به ویژه حوزه بهداشت خواهند گذاشت و کمک موثری به این حوزه خواهد داشت.



وزیر بهداشت با بیان اینکه باید بدون هیچ حاشیه سازی فعالیت ها ادامه یابد، گفت: از این پس امور وزارتخانه با قوت بیشتری پیش خواهد رفت.

وی گفت: مجموعه ای هستیم که با نیت کاملا خالصانه و اراده ای مومنانه کار را شروع کرده و باید آن را با توکل به خداوند به پیش ببریم و قطعاً در این دوره از مدیریت هیچ حاشیه ای وجود نخواهد داشت.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: این مجموعه مدیریتی مصمم است در جهت تحقق اهدافی که در راستای رضایتمندی مردم و تحکیم نظام است، پیش بروند و بتوانند بار سنگین ارتقاء سلامت مردم را با امانتداری، به سلامت به مقصد برسانند.

در ادامه دکتر سید علی صدرالسادات معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: معاونت توسعه و مدیریت منابع به عنوان یک حوزه حمایتی، باید بستری آماده کند که سایر بخشهای وزارتخانه با آرامش خاطر به وظایفشان عمل کنند.

وی ضمن اعلام اینکه نقش معاونت توسعه، پشتیبانی از منابع انسانی یک دستگاه است، گفت: حوزه پشتیبانی اگر به خوبی عمل نکند، حوزه های دیگر نیز دچار نقص و کاستی خواهند شد.

به گفته صدرالسادات، همچنان که باید به عنوان یک حوزه حمایتی، بستری آماده کنیم که ماموریت های وزارت بهداشت به خوبی دنبال شود، ضروریست شرایطی فراهم کنیم که سایر بخش های این وزارتخانه با آرامش خاطر به وظایفشان عمل کنند.

وی در ادامه ضمن تجلیل از خدمات ارزنده دکتر ایرج حریرچی در معاونت توسعه و مدیریت منابع، افزود: باید با برنامه ریزی، هدف مداری و پروژه مداری و پاسخگویی مناسب انجام وظیفه کنیم و برای سرمایه انسانی وزارت بهداشت که جزو مهمترین اهداف ماست، محیطی با نشاط را در دوره های میان مدت و بلند مدت، به ویژه در حوزه خدمات رفاهی ایجاد کنیم.