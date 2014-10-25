پایان بررسی لایحه فعالیت احزاب در وزارت کشور/لایحه نهایی به زودی تقدیم هیات دولت می شود

حسینعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر از پایان بررسی پیش نویس لایحه فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت کشور داد و گفت: روز چهارشنبه 30 مهرماه آخرین جلسه بررسی پیش نویش لایحه فعالیت احزاب با حضور نمایندگان احزاب اصولگرا، اصلاح طلب و همچنین نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در وزارت کشور برگزار شد.

سخنگوی وزارت کشور افزود: ما لایحه نهایی را به وزیر کشور تقدیم کردیم تا توسط ایشان در هیات وزیران برای بررسی و تصویب فرستاده شود.

وی همچنین با اشاره به ماموریت وزارت کشور برای پیگیری حادثه اسیدپاشی در اصفهان گفت: وزارت کشور از ابتدای وقوع این حادثه سردار ذوالفقاری معاون امنیتی خود را مامور پیگیری این حادثه کرد و همراه با وزات کشور، وزارت اطلاعات و دیگر نهادها نیز پیگیر این حادثه هستند.

قائم مقام وزیر کشور، خاطرنشان کرد: تاکنون بررسی هایی صورت گرفته و نهادهای مربوطه در صورت صلاحدید آنرا به اطلاع مردم خواهند رساند.