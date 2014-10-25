نتایج قرعه کشی عتبات دانشگاهیان اعلام شد/ اختصاص وام یک میلیون تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زارع در این باره، گفت: اعزام دانشجويان به عتبات عاليات از جمله نجف و کربلا از 8 آبان ماه آغاز می شود و به همین منظور قرعه کشی دهمین مرحله اعزام انجام شد.

وی ادامه داد: برگزیدگان قرعه کشی عتبات عالیات (اعم از اصلی یا ذخیره) یک هفته فرصت دارند با مراجعه به سایت لبیک به نشانی www.labbayk.ir نسبت به نهایی کردن ثبت نام اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در این دوره از اعزام به عتبات عالیات تعداد 5 هزار و 400 نفر از دانشجویان عزیمت می کنند، گفت: هزينه عتبات دانشگاهیان بسته به دوری و نزدیکی به مرز متفاوت است و میانگین قیمت به صورت زمینی در تهران 900 هزار تومان و هوایی یک میلیون و 200 هزار تومان برآورد شده است.

زارع در خصوص اختصاص وام عتبات به زائرین، اظهار داشت: با انعقاد تفاهم نامه با بانك‌ تجارت براي دانشجويان وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده که به زائر اصلی و همسرش تعلق می گیرد اما هنوز دستورالعمل پرداخت وام به شعب بانک تجارت ابلاغ نشده که با هماهنگی های صورت گرفته به زودی به شعب ابلاغ خواهد شد.

به گفته وي، در این دوره 5400 نفر از دانشگاهیان کشور اعم از اساتید، دانشجویان متاهل، دانشجویان دختر با یکی از محارم، پسران دانشجو و کارمندان دانشگاه ها می توانند به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

اعزام به عتبات تداخلی در ثبت نام و اعزام به عمره ایجاد نمی کند و متقاضیان می توانند در عتبات و هم در عمره ثبت نام کنند.

زائرین 7 شب را در شهرهای مقدس کشور عراق اقامت خواهند داشت و در این مدت به زیارت اماکن مقدس شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی می روند.