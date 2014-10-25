حمله به مواضع ارتش مصر با حمایت خارجی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر امروز اعلام کرد: حمله به مواضع ارتش مصر با حمایت خارجی صورت گرفت.

وی در یک گفتگوی تلویزیونی در واکنش به کشته شدن 33 سرباز مصری در حمله به مواضع ارتش در سیناء اظهار داشت: اقدامات بسیاری برای ریشه کن کردن تروریسم در مرزهای رفح صورت خواهد گرفت.

سیسی افزود: مصر از ماه ها پیش تاکنون با تروریسم مواجه است و این در حالی است که صدها تروریست توسط نیروهای امنیتی مصر از بین رفته اند. وی بر ضرورت احیای جایگاه دولت مصر تاکید و اعلام کرد: این امر بهایی دارد و ما بهای آن را پرداخت خواهیم کرد.

رئیس جمهوری مصر در ادامه درباره خطرات تروریسم و تداوم آن هشدار داد. خاطرنشان می شود عبدالفتاح السیسی شب گذشته در پی حمله به مواضع ارتش مصر در منطقه شمال شرق سیناء و کشته شدن 33 سرباز مصری در این منطقه به مدت 3 ماه حالت فوق العاده اعلام کرد.