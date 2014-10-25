امکان اختلال در اینترنت همراه اول/ اتصال اینترنت فقط با پروتکل HTTP

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه اینترنت همراه اول و امنیت دسترسی کاربران، از روز شنبه سوم آبان ماه استفاده از اینترنت همراه فقط برای گوشی‌هایی امکان پذیر است که از تنظیمات HTTP استفاده می‌کنند و این سرویس برای WAPUser پشتیبانی نمی شود.

بر اساس این گزارش، تعداد معدودی از مشترکین که هنوز از تنظیمات WAP برای سرویس اینترنت همراه خود استفاده می‌کنند باید برای دریافت تنظیمات مجدد HTTP اقدام کنند؛ در غیر این صورت از امروز شنبه سوم آبان ماه 93 به سرویس اینترنت همراه دسترسی نخواهند داشت. قابل ذکر است اکثر مشترکین که از قبل تنظیمات HTTP را داشته اند نیازی به تنظیمات مجدد ندارند.

بر اساس این گزارش از یکماه گذشته تاکنون، پنج مرتبه پیامک در فواصل زمانی مختلف جهت انجام تنظیمات مجدد برای این دسته از مشترکین ارسال شده است. در پیامک های ارسالی، راهنمای تنظیمات مجدد سرویس اینترنت همراه، به صورت "مدل گوشی را به شماره ۸۰۰۸ ارسال نمایید تا تنظیمات لازم برای شما ارسال گردد" و یا "جهت دریافت تنظیمات جدید به لینک http://www.mci.ir/web/guest/gprs-and-mms-settings مراجعه نمایید" اعلام شده است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، علاوه بر پرتال همراه اول به نشانیwww.mci.ir، مرکز تماس 9990 نیز آماده پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی است.