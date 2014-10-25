دولت از مشکلات صنعت آب و برق آگاه است/ اختصاص بودجه به طرح های اولویت دار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت امروز در چهاردهمین همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق گفت: اصلاح اقتصاد آب و برق نیازمند توجه به مسائل مختلف است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهارداشت: وزیر نیرو با استدلال‌های قوی این مشکلات را بیان می‌کند اما در موضوع اقتصاد آب و برق باید به مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توجه داشت.

نوبخت افزود: برای تبدیل وضعیت موجود صنعت آب و برق و فاضلاب به وضعیت مطلوب می‌توان از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بودجه 93، 94 و قانون برنامه ششم استفاده کرد.

وی ادامه داد: کمتر از 5 ماه به پایان سال 93 باقی‌ مانده که طی این مدت می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بودجه سال‌ جاری از طریق تخصیص بهینه منابع به سمت جایگاه مطلوب حرکت کرد.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: مدیریت بهینه تخصیص این امکان را می‌دهد که بتوان با وجود منابع محدود به برخی بخش‌ها به‌ صورت هدفمند کمک کرد.

نوبخت با بیان اینکه با هماهنگی وزیر نیرو می‌توان به برخی از طرح‌های اولویت‌دار که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند، تخصیص 100 درصدی پرداخت کرد گفت: با وجود محدودیت منابع، می‌توان به برخی از طرح‌ها تخصیص کامل داد تا وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب تبدیل شود.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است گفت: متخصص‌ترین افراد در بخش آب و فاضلاب و برق در وزارت نیرو حضور دارند که باید از ظرفیت‌های آنان استفاده شود.