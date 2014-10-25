هشدار دادستانی به تولیدکنندگان هواپیماهای دارای نقص فنی / صدور کیفرخواست 3 متهم پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید دادسرای انقلاب اعلام کرد: در پرونده بابک زنجانی از دهها نفر بازجویی شده که یکی از آنها از مسئولان بود که 50 ساعت بازجویی آن طول کشید که بر اساس آخرین تحقیقات بزودی کیفرخواست سه نفر از متهمان صادر می شود.

وی افزود: همچنین پرونده سقوط هواپیمای آنتونف در دادسرای جنایی توسط بازپرس ویژه در حال تحقیقات است که تاکنون کارشناسان اعلام کردند نقص هواپیما بیشتر از نقش خلبان بوده است.

دولت آبادی به موضوع ورود دادستانی به حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: در بحث روغن پالم به سرعت پرونده تشکیل داده و استعلام کردیم، اما انتشار برخی از اخبار موجب شد مردم از مصرف لبنیات خودداری کنند.

وی افزود: دادستانی تهران در جاهایی که دستگاه دولتی و غیردولتی با اقدامشان به سلامتی جدی و روحی مردم آسیب برسانند، وارد می شود. به رسانه ها هم می گویم که در هیچ جای دنیا اینگونه بیماری ها را که موجب افسردگی و سرگردانی مردم می شود، رسانه ای نمی کنند.

جعفری دولت آبادی در مورد امنیت مسافرت و حمل و نقل هم گفت: حادثه سقوط هواپیمای آنتونف یکی از این مسائل بود که حوادث مشابهی هم داشت اما این بار دادستانی به سرعت وارد شده و پرونده ای در دادسرای جنایی با بازپرسی ویژه تشکیل داد که منتظر نتیجه نهایی گروه کارشناسی هستیم، اما آنچه مشخص است نقص هواپیما بیشتر از نقش خلبان است.

دادستان تهران با بیان اینکه باید تولیدکنندگان این نوع هواپیما به ملت پاسخگو باشند، افزود: این بار دادستانی قطعا اقدام قاطعانه خواهد کرد.

وی خطاب به سازمان هواپیمایی کشوری و ایرلاین ها گفت: باید دقت کنید که هواپیما با نقص پرواز نکند که در این پرونده نقص در زمان پرواز محرض بوده و از تمام مسئولان توضیح خواهیم خواست همچنین تمام مقصران اهم از ریز و درشت تحت تعقیب قرار می گیرند.

جعفری دولت آبادی به موضوعات نابسامانی در ورزش کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه مشاهده می کنیم که مسئولان ورزشی با افراد ضد انقلاب ملاقات می کنند و موضوع جعل کارت پایان خدمت ورزشکاران و فساد در ورزش و اتفاقات رخ داده در بازی های آسیایی قابل تاسف است.

وی افزود: همچنین از مجلات ورزشی کمتر رصد می شود که از وزیر ورزش می خواهیم روح پهلوانی و پاکدامنی را در ورزش رواج دهد و لابی‌گری و فساد اخلاقی مورد رضایت مسئولان نیست.

دادستان تهران گفت: با تشکیل شعبه ویژيه در دادسرای فرهنگ و رسانه موضوع اینگونه پرونده ها را در دستور کار قرار دادیم و لیست 118 نفره ای از بازیکنانی که کارت پایان خدمت جعلی داشتند، تهیه شد که 38 نفر آنها مورد تایید قرار گرفتند و وزارت ورزش آنها را محروم کرد.

جعفری دولت آبادی اظهار داشت: مگر می شود یک مجرم در تیم ملی بازی کند در هیچ کجای دنیا فوتبالیستی با کارت جعلی افتخارآفرینی نمی کند.

وی به حادثه رخ داده در بازیهای آسیایی اشاره کرد و گفت: این اقدام دل همه را به درد آورد. ایران سرزمین افراد پاک است و فردی با کثافت کاری حیثیت کشور را به بازی گرفته است هر چند این فرد کوچک بوده، اما ضرباتی به چهره فرهنگی کشور زده است که قطعا اقدام خواهیم کرد.

دادستان تهران با بیان اینکه برخی نمایندگان می گویند که آیا بابک زنجانی بازداشت است یا خیر، باید گفت: نباید فکر مردم را مخدوش کنیم این پرونده بزرگترین پرونده اقتصادی بعد از انقلاب است و حجم مالی و تعداد متهمان آن گسترده بوده و مسائلی اعم از نفت، ارز، کارگزاری و پول و تجارت متصل است. در این پرونده فروش نفت به فردی که پول نداده، با ال سی های بی اعتبار انجام شده است ولی برخی که علاقه به مصاحبه کردن دارند، می گویند چرا دستگاه قضایی اقدام نمی کند یا اینکه این تیم شبکه ای بوده است که باید گفت اگر صادق هستید مدارک را ارائه دهید، اما چون این پرونده محرمانه است و در مرحله بازپرسی قرار دارد سکوت می کنم و می گویم که در پرونده بابک زنجانی تمام تحقیقات توسط بازپرس انجام شده و نقش ضابط کم است.

جعفری دولت آبادی افزود: تمام کسانی که در پرونده بابک زنجانی نقش داشتند اعم از ریز و درشت به دادسرا احضار شده و بازجویی می شوند و قطعا سیاست اول قوه قضائیه وصول پول است و به دنبال برخی از حاشیه ها که مثلا منشی شرکت یا داماد فلانی در پرونده نقش دارد، نمی شویم.

وی ادامه داد: بزودی کیفرخواست سه متهم در این پرونده صادر می شود و از دهها نفر بازجویی به‌ عمل آمده که یکی از آنها یک مسئول بوده و بازجویی آن 50 ساعت طول کشیده است.

دادستان تهران در ادامه صحبتهای خود به بانک مرکزی توصیه کرد و گفت: بانک مرکزی در کنترل موسسات پولی باید نظارت کند تا اینگونه شاهد تولد قارچ گونه شرکت های لیزینگی و موسسات مالی نباشیم که بیایند پول مردم را جذب کنند و بعد برای دستگاه قضایی گرفتاری ایجاد شود البته به‌زودی دادسرای رسیدگی به جرایم پولی تشکیل می شود تا به این مسائل رسیدگی شود.

جعفری دولت آبادی در حوزه مواد مخدر هم صحبت کرد و ادامه داد: اینکه عده ای معتاد را دستگیر و به دادسرای انقلاب اعزام کنیم مشکل حل نمی شود. همچنین از قضات باتجربه باید برای پرونده های بزرگ استفاده کرد، نه اینکه پرونده‌های گرمی و زیر گرمی آنها را مشغول کرد. بهتر است پلیس و ستاد بیایند در دادسرا ببینند وضعیت چگونه است؛ چراکه الان فقط داریم جمع‌آوری می کنیم.

در ادامه این مراسم، دادستان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد رسیدگی پرونده های زمین‌خواری بیان کرد: در تهران ستادی در این خصوص داریم که ماهانه یک جلسه تشکیل می شود که تاکنون صدها حکم در شرق تهران اجرایی شده است، اما دستگاه هایی مثل وزارت کشاورزی، محیط زیست و سازمان جنگل ها باید در واگذاری ها دقت کنند و حواسشان به زمین های حفاظت شده باشد تا به دست زمین‌خواران نیفتد. در مورد اخیر هم با ورود خانم ابتکار پرونده به سرعت پیگیری شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا با رسانه هایی که پرونده اسیدپاشی اقدام به برخی سیاه‌نمایی‌ها کرده اند، چه می کنید، تصریح کرد: این خط از سوی رسانه های معاند طراحی شد و رسانه های داخلی هم که در این مورد وارد شدند یا تذکر دادیم و یا برخی را احضار کردیم تا اینگونه وارد نشوند.

جعفری دولت آبادی در مورد پرونده سعید مرتضوی هم خاطر نشان کرد: در این پرونده تحقیقات خوبی انجام شده و بخشی از ابهامات تحقیق و تفحص مستلزم تحقیقات بیشتری بود که آماده تصمیم‌گیری است.

دادستان تهران در پاسخ به اینکه دولت از بورسیه های غیرقانونی خبر داده و آیا پرونده آن آمده است، گفت: این سئوال را بهتر است از دولت بپرسید.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا پرونده تخلفات رئیس جمهور سابق به دادسرا آمده است، افزود: اطلاعی ندارم.