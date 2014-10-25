تحریم ها باید برچیده شود/ ایران باقی ماندن حتی یک تحریم را هم نخواهد پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در ارتباط با اظهارات روز گذشته وندی شرمن گفت: مذاکرات ایران با کشورهای ۵+۱ در مسیر سخت و پرفراز و نشیبی پیش می رود و اتمام آن در مهلت مقرر از چشم انداز روشنی برخوردار نیست و بدون تردید تلاش برای مذاکره از طریق رسانه ها به جای میز مذاکره و بیان علنی مطالبات سیاسی بخصوص چنانچه با زیاده خواهی های غیر منطقی همراه باشد، نه تنها کمکی به پیشبرد مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی تا قبل از موعد مقرر نمی کند بلکه مسیر دشوار فعلی را هرچه سخت تر و ناپیمودنی می کند.

معاون وزیر خارجه اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست اصولی خود که مبتنی بر رد تمام سلاحهای کشتار جمعی از جمله سلاح های هسته ای بر اساس فتوای مقام معظم رهبری است، وارد مذاکرات هسته ای شده و با حسن نیت این مذاکرات را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد. ما نیز معتقدیم که فرصت موجود فرصت مغتنمی است که تکرار آن شاید به آسانی برای هیچکدام از طرفها مقدور نباشد، ما اطمینان داریم چنانچه طرف مقابل بر هدف ادعایی خود در مذاکرات یعنی کسب اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران صادق و پایبند باشد رسیدن به این هدف کار چندان مشکلی نیست.

عراقچی افزود: هیات مذاکره کننده ایرانی تاکنون ایده ها و پیشنهادات متعددی که دارای قابلیت عملیاتی و اجرایی بوده و هرگونه نگرانی احتمالی از برنامه هسته ای ایران را از بین می برد، ارائه کرده است و چنانچه لازم باشد افکار عمومی جهانیان در زمان مقتضی از جزییات این پیشنهاد ها مطلع خواهند شد و آن گاه همگان قضاوت خواهند کرد که چنانچه فرصت موجود از دست برود کدام طرف مقصر بوده و مسئولیت بعهده کیست، کما اینکه حتی مسوولین سیاسی کنونی غربی هم علنا تاسف خود را برای از دست رفتن فرصت های مشابه پیشین به دلیل زیاده خواهی دولت بوش اعلام کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات کاملا مشخص و روشن است. از حقوق هسته ای کشور قدمی به عقب نخواهیم رفت اما برای شفاف سازی و اعتماد سازی آمادگی کامل داریم و این بدان معنی است که هیچ عقبگردی در کار نخواهد بود، تمامی قابلیت های هسته ای ایران حفظ خواهد شد و هیچ تاسیساتی تعطیل یا حتی متوقف نخواهد شد ، هیچ دستگاهی یا تجهیزاتی از بین نخواهد رفت ، هیچ خدشه ای به تحقیق و توسعه علمی کشور وارد نخواهد شد و از همه مهم تر غنی سازی صنعتی با قوت و در چهارچوب نیازهای کشور محقق خواهد شد و همزمان تمام تحریم ها می بایست رفع و بر چیده شوند و جمهوری اسلامی ایران باقی ماندن حتی یک تحریم را در چهارچوب توافق جامع هسته ای نخواهد پذیرفت.

سید عباس عراقچی همچنین در خصوص مسائل منطقه ای اضافه کرد: امروز ثابت شده است که سیاستهای امریکا و هم پیمانانش موجب بی ثباتی منطقه بوده و به ظهور و تحرک و جنایات داعش کمک کرده است و شرایط خطیر منطقه مبارزه با تروریست های تکفیری در عراق, سوریه و لبنان را اجتناب ناپذیر نموده جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته به مسوولیت خود برای مبارزه با این گروهها و حفظ امنیت و ثبات منطقه عمل خواهد کرد.

عراقچی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی خود از جمله در موضوع حقوق بشر را نخواهد داد, کسانی که بدترین سابقه و عملکرد را در نقض فاحش حقوق بشر در سراسر دنیا و حتی در داخل خاک خود و نیز حمایت از جنایت های جنگی علیه مردم مظلوم فلسطین را دارند.