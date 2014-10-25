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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۴۲

معاون نعمت‌زاده خبرداد:

استقبال دولت از شکل‌گیری کنسرسیوم بخش‌خصوصی برای سرمایه گذاری

استقبال دولت از شکل‌گیری کنسرسیوم بخش‌خصوصی برای سرمایه گذاری

رئیس هیات عامل ایمیدرو، فعالان بخش خصوصی سنگ آهن را برای تشکیل کنسرسیوم و سرمایه گذاری در بخش اکتشاف دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان گفت: با توجه به اینکه به تازگی پهنه های اکتشافی از سوی معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت مشخص شده،‌ ضروری است که فعالان حوزه سنگ آهن به ویژه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن به صورت منسجم وارد طرح های اکتشافی شوند و ایمیدرو نیز از حضور بخش خصوصی در عرصه اکتشاف و طرح های توسعه ای خود استقبال می کند. 

رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: اکتشاف نقشی اساسی در زنجیره صنعت فولاد و آینده آن ایفا می کند و به همین دلیل تشکل های بخش خصوصی باید به سرعت کنسرسیوم های اکتشافی ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: یکی از چالش های حوزه سنگ آهن اینست که بخش خصوصی به صورت تخصصی پیش بینی از وضع بازار نداشته و به همین دلیل در ماه های اخیر که شاهد افت قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی به ویژه در چین بوده ایم بسیاری از معادن کوچک و متوسط قدرت رقابت را از دست داده اند و تولید آن ها غیر اقتصادی شده است.

کرباسیان ادامه داد:‌ با توجه به اینکه تنها 10 سال زمان تا رسیدن به افق چشم انداز داریم باید بررسی و تحلیل دقیقی از وضعیت بازار سنگ آهن و به طور کلی زنجیره تولید فولاد برای 10 سال آتی صورت گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نگاه دولت یازدهم به جایگاه بخش خصوصی و مشارکت آن ها در تصمیم گیری ها گفت:‌ تشکل های صنفی بخش معدن به ویژه انجمن صادرکنندگان سنگ آهن باید به دولت و دیگر تصمیم گیران از جمله مجلس شورای اسلامی پیشنهادات سازنده ارایه کنند تا مسیر سرمایه گذاری و توسعه این بخش هموار شود.

وی افزود:‌ پیشنهادات این انجمن برای بررسی وضعیت کسب و کار در این حوزه،‌ تحلیل جایگاه معادن کوچک و متوسط،‌ وضعیت بازارهای جهانی و نقش دولت در ایجاد هماهنگی در شرایط ایجاد شده، نکات سازنده ای است که می تواند راهگشا باشد.

کد مطلب 2409316

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