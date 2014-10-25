به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان گفت: با توجه به اینکه به تازگی پهنه های اکتشافی از سوی معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت مشخص شده،‌ ضروری است که فعالان حوزه سنگ آهن به ویژه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن به صورت منسجم وارد طرح های اکتشافی شوند و ایمیدرو نیز از حضور بخش خصوصی در عرصه اکتشاف و طرح های توسعه ای خود استقبال می کند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: اکتشاف نقشی اساسی در زنجیره صنعت فولاد و آینده آن ایفا می کند و به همین دلیل تشکل های بخش خصوصی باید به سرعت کنسرسیوم های اکتشافی ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: یکی از چالش های حوزه سنگ آهن اینست که بخش خصوصی به صورت تخصصی پیش بینی از وضع بازار نداشته و به همین دلیل در ماه های اخیر که شاهد افت قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی به ویژه در چین بوده ایم بسیاری از معادن کوچک و متوسط قدرت رقابت را از دست داده اند و تولید آن ها غیر اقتصادی شده است.

کرباسیان ادامه داد:‌ با توجه به اینکه تنها 10 سال زمان تا رسیدن به افق چشم انداز داریم باید بررسی و تحلیل دقیقی از وضعیت بازار سنگ آهن و به طور کلی زنجیره تولید فولاد برای 10 سال آتی صورت گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نگاه دولت یازدهم به جایگاه بخش خصوصی و مشارکت آن ها در تصمیم گیری ها گفت:‌ تشکل های صنفی بخش معدن به ویژه انجمن صادرکنندگان سنگ آهن باید به دولت و دیگر تصمیم گیران از جمله مجلس شورای اسلامی پیشنهادات سازنده ارایه کنند تا مسیر سرمایه گذاری و توسعه این بخش هموار شود.

وی افزود:‌ پیشنهادات این انجمن برای بررسی وضعیت کسب و کار در این حوزه،‌ تحلیل جایگاه معادن کوچک و متوسط،‌ وضعیت بازارهای جهانی و نقش دولت در ایجاد هماهنگی در شرایط ایجاد شده، نکات سازنده ای است که می تواند راهگشا باشد.