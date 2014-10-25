کوچ پاییزه عشایر ایلام به مناطق قشلاقی آغاز شد

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از کوچ پاییز عشایر در به مناطق قشلاقی و مراتع گرم و خوش آب و هوا و دارای علوفه خبر داد.

وی گفت: هر سال با فرارسیدن موسم بارندگی و فصل پاییز که هوا کم کم رو به سرد شدن می گراید و طبیعت چهره دیگری به خود می گیرد و لباس رنگارنگ پاییز را بر قامت خود می پوشد.

این مسئول عنوان کرد: کوچ عشایر نیز طبق روال و سنت هر ساله به مراتع خوش آب و علف و مناطق قشلاقی دهلران، کره پو، مهران موسیان و دشت عباس، بدره آغاز می شود.

وی عنوان کرد: در این ماه ۳۰ تانکر سیار در مسیر کوچ عشایر ساماندهی کرده ایم که هر کدام ظرفیت ۷۲۰ متر مکعب آبدهی و آبرسانی دارد.

این مسئول تصریح کرد: عشایر استان یک میلیون و ۴۰۰ هزارراس دام سبک و سنگین دارند که ارزش اقتصادی فرآورد های گوشت قرمز، روغن حیوانی، شیر، کشک، پشم، ماست، کره و دوغ ... آنها بالغ بر سه هزار میلیارد ریال است.