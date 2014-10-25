به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران برای شرکت در سی و چهارمین اجلاس سالانه فدراسیون جهانی والیبال، بامداد چهارشنبه، هفتم آبان عازم ایتالیا می‌شود. در این اجلاس،‌ بررسی مسابقات سال 2014 و تصمیم‌گیری در مورد میزبانی رقابت‌های 2015 در دستور کار هیأت رئیسه FIVB قرار دارد.

همچنین رئیس فدراسیون والیبال کشورمان قرار است در ایتالیا با مقامات فدراسیون جهانی، روسای فدراسیون والیبال دیگر کشورها ملاقات و گفتکو کند. بحث و تبادل نظر در مورد مصوبات اجلاس هیأت رئیسه کنفدراسیون‌های قاره‌های مختلف نیز از برنامه‌های این اجلاس است.

سی و چهارمین کنگره فدراسیون جهانی والیبال از پنجشنبه 8 آبان تا شنبه 10 آبان در شهر کالیاری ایتالیا برگزار می‌شود.