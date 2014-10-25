به گزارش خبرنگار مهر، اين سامانه قابليت دريافت و ثبت مقاله و رهگيري دارد. همچنين فرايند ارزيابي و داوري آن در اين سامانه به صورت الکترونيکي و آنلاين صورت مي‌گيرد.

هدف اصلي از طراحي و راه‌اندازي اين سامانه مكانيزه شدن كليه فرايندهاي مديريت و انتشار الكترونيكي مجلات علمي بوده است.

تاکنون دو نشريه رشد فناوري و JIST توسط اين سامانه مديريت و نمايه‌سازي شده و قرار است تمامي نشريات علمي جهاد دانشگاهي با اين سامانه مديريت شوند.

همچنين طي مکاتبه معاونت پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي با ساير سازمان‌ها، نشريات ديگري نيز متقاضي استفاده از اين سامانه خواهند بود.