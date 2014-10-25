به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی دانشجویان مسلمان، در دو بخش «حفظ کل و قرائت آیات کلام‌الله» و «فراخوان مقاله و پایان‌نامه»، 10 دی‌ماه سال جاری با هدف اتحاد دانشجویان جهان اسلام حول محور قرآن کریم، تعامل علمی- فرهنگی در بین نخبگان جهان اسلام، ایجاد زمینه نشر و بسط فرهنگ معارف و اخلاق قرآنی در بین دانشجویان و تشویق و ترغیب دانشجویان و دانشگاهیان به یادگیری و پیشرفت در فعالیت‌های قرآنی آغاز می‌شود.



این مسابقات به دبیری حمید صابرفرزام برگزار خواهد شد و زهرا نقی زاده، مسئولیت دبیر اجرایی را بر عهده دارد.



در این مسابقات دکتر رحیم خاکی، رئیس کمیته عالی نظارت و دکتر کریم دولتی و دکتر احمد احمد نعینع از کشور مصر از اعضای کمیته نظارت هستند. علی سرابی، رئیس کمیته فنی و عبدالرسول عبایی، رئیس کمیته داوران است.



پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی دانشجویان مسلمان در بخش داوری به سرپرستی عبدالرسول عبائی، میزبان دکتر حمیدرضا مستفید، به عنوان داور وقف و ابتداء؛ دکترمحمدرضا ستوده‌نیا، به عنوان داور تجوید؛ دکتر مهدی دغاغله، به عنوان داور صوت؛ دکتر قاسم رضیعی، به عنوان داور لحن؛ حجت‌الاسلام محمد حاج ابوالقاسم، به عنوان داور حُسن حفظ و دکتر معتذ آقایی به عنوان هادی حُفاظ خواهد بود.



داوران خارجی این دوره از مسابقات از کشورهای مصر، ترکیه، اندونزی، سوریه و عراق هستند که تاکنون حضور افراد زیر تائید شده است: اسحاق دانش از ترکیه به عنوان داور صوت و تجوید؛ دکتر عقیل حسین منور از اندونزی به عنوان داور صوت؛ محمد انس العربی القبانی از سوریه به عنوان داور وقف و ابتداء و شیخ عبدالحکیم عبداللطیف از مصر به عنوان داور بخش حفظ.



پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی دانشجویان مسلمان با حضور نمایندگانی از بیش از 50 کشور جهان برگزار خواهد شد که ارزیابی اولیه از نمایندگان معرفی شده به مسابقه، از طریق بررسی لوح‌های فشرده و نیز ارتباط تلفنی صورت گرفته است؛ در این مسابقات دو نفر نیز به عنوان نمایندگان ایران اسلامی در رشته‌های حفظ کل قرآن و قرائت حضور خواهند داشت که پس از گذر از مرحله انتخابی اسامی این افراد در پایان آبان‌ماه 1393 اعلام می‌شود.



علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی مسابقات با نشانی www.muslimstudents.ir مراجعه نمایند.



گفتنی است، پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان به همت سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور 10 تا 14 دی‌ماه با حضور نمایندگانی از 50 کشور جهان در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می‌شود.