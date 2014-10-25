آخرین نظرسنجی ها درباره دور دوم انتخابات برزیل/ تجدید روابط ونزوئلا با اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارشی با اشاره به نتایج منتشر شده از سوی پایگاه نظرسنجی "دیتا فولها" گزارش داد پیش بینی می شود که دیلما روسف با کسب شش تا هشت درصد رای بیشتر نسبت به رقیب خود پیشتاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل باشد.

درحالیکه پایگاه نظرسنجی "ایبوپ" میزان حمایت ها از روسف را 54 درصد و میزان حمایت از آئسیو نوس را 46 درصد اعلام کرده بود، پایگاه دیتا فولها گزارش داد در این نظرسنجی 53 درصد برزیلی ها حمایت خود را از رئیس جمهوری کنونی اعلام کردند، این درحالیست که میزان حمایت برزیلی ها از آئیسیو نوس 47 درصد بوده است.

رقابت های انتخاباتی برزیل تا بدان حد نزدیک و تنگاتنگ است که چنین رقابتی از زمان پایان حکومت دیکتاتوری برزیل از سال 1964 تا 1985 و بازگشت این کشور به دموکراسی دیده نشده است.

خبر دیگر اینکه دیلما روسف نماینده حزب کارگران و نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل روز گذشته در آخرین دور مناظره تلویزیونی خود که در آستانه برگزاری انتخابات برگزار شد، ضمن رد گزارش مجله "بیخا" در زمینه احتمال مرتبط بودن اقدامات فسادی لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور سابق با شرکت نفتی "پتروبراس" خطاب به نامزد حزب سوسیال دموکراسی گفت: شما گزارش مجله ای را تایید می کنید که با دولت مخالف بوده و بدون سند آن را منتشر کرده است.

یادآور می شود در دور اول انتخابات ریاست جمهوری برزیل دیلما روسف 41.59 درصد و آئسیو نوس از حزب سوسیال دموکراسی 33.55 درصد آرا را کسب کردند. از آنجاییکه هیچ کدام از نامزدها نتوانستند 50 درصد آرا را از آن خود کنند، این انتخابات به دور دوم کشیده شد.

خبر دیگر اینکه پس از آنکه ماریونو راخوی نخست وزیر اسپانیا حمایت خود را از اپوزیسیون ونزوئلا اعلام کرد نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور دستور بازنگری در تمام روابط با دولت مادرید را به رافائل رامیرز نخست وزیر ونزوئلا داد.

مادورو ضمن غیر قابل قبول خواندن دخالت راخوی در امور داخلی ونزوئلا و حمایت از گروههای راست افراطی خواستار محترم شمردن حقوق ونزوئلایی ها از سوی نخست وزیر اسپانیا شد.