برگزاری کنگره ملی توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین انواری» در دومین نشست تخصصی شورای سیاست گذاری نخستین کنگره ملی «مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر»، با بیان اینکه سلامت مددجویان تحت حمایت این نهاد در ابعاد مختلف به علت نبود تعادل در حوزه اندیشه و تفکر و عمل مخدوش شده است، افزود: در این نهاد تلاش می کنیم تا در حوزه مشاوره و مددکاری با ایجاد تعادل، خودباوری و اتکا به نفس در این افراد، آنان را به حالت عادی در زندگی بازگردانیم.

وی گفت: مشکل اساسی خانواده های آسیب پذیر، افسردگی از سرخوردگی های گذشته و نگرانی نسبت به آینده است که در حوزه مشاوره و مددکاری و ارائه مشاوره های گروهی و فردی برای این افراد در تلاش هستیم در مرحله نخست این مشکلات را برطرف و سپس آنان را وارد چرخه اشتغال کنیم.

انواری، افسردگی و نگرانی را از مشکلات درونی این خانواده ها دانست و افزود: تحقیر اجتماعی از دیگر مشکلات این قشر است که خود آنان نقشی در پدید آمدن آن ندارند و از سوی رفتارهای معیوب اجتماعی به خصوص نزدیکان و خویشاوندانشان بر آنان تحمیل می شود.

سرپرست کمیته امداد(ره) با تاکید بر همکاری متخصصان رشته روانشناسی در رفع مشکلات خانوارهای آسیب دیده با این نهاد، خطاب به اعضای شورای سیاستگذاری نخستین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر گفت: هدف از برگزاری این همایش دستیابی به راهکارهای علمی قابل تبدیل به اقدامات کاربردی برای رفع مشکلات خانواده های آسیب پذیر است.

انواری با بیان اینکه روانشناسی اسلامی هنوز جایگاه اصلی خود را در جامعه پیدا نکرده است، افزود: رسانه ها باید با بسترسازی بیشتر، بحث مشاوره را معرفی و کاربرد آن را در جامعه توسعه دهند.

وی آسیب پذیری را ناشی از عدم تعادل در ارکان زندگی دانست و گفت: فقر ناشی از عدم تعادل بین اقتصاد، فرهنگ و دیگر عوامل است که باید با آسیب شناسی علمی، آموزش و حمایت از خانواده ها این نقیصه را از بین برد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه نخستین کنگره ملی مشاوره، خانواده و اقشار آسیب پذیر در اردیبهشت 94 با همکاری سازمان نظام روان شناسی کشور برگزار خواهد شد، ادامه داد: کاربردی کردن مقالات برای توانمندسازی خانواده های محروم یکی از خروجی های این همایش خواهد بود.

انواری خاطرنشان کرد: بیش از سه هزار پوستر تبلیغاتی در مراکز علمی و دانشگاه ها نصب شده، ضمن اینکه سایت کنگره نیز فعالیت خود را آغاز کرده و بیش از شش هزار نفر از زمان بارگذاری این سایت به آن مراجعه کرده اند.

وی با بیان اینکه جهت برگزاری این کنگره برنامه های دقیق و مدونی از سوی دبیرخانه صورت گرفته است، گفت: جهت برگزاری این کنگره با مراکز علمی، پژوهشی و حوزه های علمیه تعاملات لازم صورت گرفته و قرار است نتایج این کنگره به صورت کاربردی استفاده شود.

انواری ادامه داد: طبق نظر اعضای کنگره ملی مشاوره، خانواده و اقشار آسیب پذیر، قرار است 30 مقاله برتر ارسال شده به دبیرخانه با نظر هیات داوران به چاپ برسد.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد افزود: با برگزاری این کنگره ملی می توانیم ارائه خدمات را به جامعه هدف از جمله سالمندان، زنان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار و همچنین ایتام مطلوب تر از گذشته ارائه کنیم.

انواری ادامه داد: این کنگره دارای 9 کارگروه تخصصی از جمله خانواده پایدار و اقشار آسیب پذیر، سبک زندگی سالم، ارتقای سلامت و اقشارآسیب پذیر،مشاوره و اقشار آسیب پذیر،هویت و جوانان اقشار آسیب پذیر، مهارت های مبتنی بر معنویت و اقشار آسیب پذیر، رسانه و اقشار آسیب پذیر و دانشگاه و اقشار آسیب پذیر خواهد بود.

سرپرست کمیته امداد گفت: علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا پایان آذر ماه به دبیرخانه کنگره ملی مشاوره، خانواده و اقشار آسیب پذیر جامعه ارسال کنند.