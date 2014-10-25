بازنگری قانون تامین اجتماعی با تامل انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالرحمن تاج الدین» در اولین نشست مشترک بین مسوولان معاونت های سازمان تامین اجتماعی با موضوع کارفرمایی افزود: این قانون با تامل بازنگری می شود تا به طور ناخواسته قانونی به زیان تامین اجتماعی و ذینفعان آن تصویب نشود.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به معنی واقعی کلمه گسترش تعاملات و ارتباطات با شرکای اجتماعی به ویژه کارفرمایان است.

وی با اشاره به اینکه سه جانبه گرایی حق قانونی صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی است، گفت: بهره گیری از خرد جمعی شرکای اجتماعی یکی از اولویت های سازمان تامین اجتماعی است که متاسفانه به طور کامل و صحیح محقق نشده است.

وی افزود: برگزاری نشست های دو جانبه با شرکای اجتماعی موجب می شود تا مدیران سازمان با نقطه نظرات ذینفعان از جمله ؛تشکل های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی آشنایی بیشتری پیدا کنند.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست با تاکید بر رویکرد جدید سازمان در تعاملات با شرکای اجتماعی به ویژه کارفرمایان گفت: مدیران سازمان در رویکرد جدید خود به اجرای اصل سه جانبه گرایی توجه ویژه ای دارند.

«منصور اعتصامی» افزود: گسترش تعاملات میان سازمان تامین اجتماعی و تشکل های کارفرمایی از سیاست ها و اولویت های اصلی این سازمان است.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری نشست های مشترک میان معاونت های مختلف سازمان و تشکل های کارفرمایی به منظور شناسایی مشکلات، نقطه نظرات و دستیابی به راهکارهای اجرایی از اهم فعالیت های معاونت فرهنگی و اجتماعی است.

اعتصامی بر تشکیل کمیته کارشناسی با حضور نمایندگان معاونت های حقوقی و امور مجلس، فنی و درآمد و تشکل های کارفرمایی برای بررسی بخشنامه های جدید و تشکیل کارگروه بررسی قانون تامین اجتماعی با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی به ویژه نمایندگان کارفرمایان تاکید کرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران نیز با تاکید بر این نکته که فعالیت سازمان تامین اجتماعی تنها به تهران محدود نمی شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی باید بر تمامی واحدهای اجرایی خود در کل کشور نظارت صحیح داشته باشد تا میزان رضایتمندی مخاطبان افزایش یابد.

«مروج حسینی» افزود: متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی بیش از قانون بخشنامه اجرا می شود و این امر برای کارفرمایان مشکل ساز شده است.

وی خواستار اجرای دقیق و صحیح ماده 39 قانون تامین اجتماعی شد وگفت: برای بررسی مدارک و سوابق ارائه شده از سوی کارفرمایان در شعب سازمان تامین اجتماعی باید یک سقف زمانی مشخص تعیین شود.

نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی هم در این نشست در خصوص اقدامات انجام شده برای به روز رسانی بخشنامه ها وتطبیق آن با قانون گفت: در پی دستور دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مقرر است تا تمامی بخشنامه های جدید این سازمان به لحاظ تطبیق با قانون، قبل از صدور توسط معاونت حقوقی و امور مجلس مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

وی درباره افزایش سطح آگاهی مخاطبان سازمان به ویژه کارفرمایان پیرامون قوانین ومقرارت تامین اجتماعی گفت: به منظور افزایش سطح آگاهی مخاطبان سازمان تمامی قوانین ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها در حوزه های مختلف بیمه ای، درمانی، کارفرمایی و بازنشستگی جمع آوری و در مجموعه ای به چاپ رسیده است که می تواند منبع اطلاعات مناسبی برای کارفرمایان باشد.

نعیمی خاطرنشان کرد: همچنین در حال حاضر در پایگاه اطلاع رسانی تامین، بخشی تحت عنوان «بانک جامع قوانین کشوری» ایجاد شده است که حاوی تمامی قوانین ، بخشنامه ها و آرای دیوان است وعلاقه مندان با مراجعه به این پایگاه می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.