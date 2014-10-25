عذرخواهی نجفی از رئیس جمهور/ مسئولیت وزارت علوم را نپذیرفتم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه نجفی در وب سایت شخصی اش به نشانی اینترنتی www.drnajafi.ir به این شرح است:

" با سلام به همه دوستان و عزیزان

چون برخی دوستان عدم معرفی مرا به مجلس شورای اسلامی نشانه عقب نشینی جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری از مواضع خود در قبال گروه تندرو مجلس دانسته اند، لازم می دانم به اطلاع برسانم که طی دو ماه گذشته ایشان بارها پیشنهاد معرفی بنده را مطرح و بر آن اصرار فرمودند؛ امّا به دلایلی که ذکر همه آنها در اینجا میّسر نیست، این مسئولیت را نپذیرفتم و با کمال شرمندگی به درخواست ایشان و بسیاری از همکاران دانشگاهی و دوستان عزیزم پاسخ منفی دادم که لازم است از این بابت از همه بزرگواران عذرخواهی کنم.

امیدوارم آقای دکتر نیلی که شخصیت ارزنده و ذیصلاح دانشگاهی هستند بتوانند با کسب رأی اعتماد مجلس منشأ خدمات موثری به نظام آموزش عالی، علم، تحقیقات و فناوری کشور شوند.

دوستتان دارم عزیزانم – محمدعلی نجفی "