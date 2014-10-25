پزشک قلابی در جم به دام نیروی انتظامی افتاد

سرهنگ روح‌الله گراوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با انجام تحقیقات نیروی انتظامی جم مشخص شد که فردی که با مدرک دیپلم و جعل مدرک ساختگی درمان، ترمیم و نگهداری پوست و مو از آلمان و همچنین مدرک طب سنتی از مرکز طب سنتی ایران به فعالیت پزشکی در جم مشغول است.

وی افزود: شماره ثبت نظام پزشکی این متخصص جعلی 3154 است و تابلو مطب و مهر ایشان مشاوره و مراقبت‌های پوست مو و زیبایی بود که به دام پلیس افتاد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان جم خاطرنشان ساخت: مطب وی پلمب و پرونده وی برای رسیدگی‌های بیشتر و بازجویی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی خاطرنشان ساخت: همه تلاش خود را برای ایجاد امنیت در سطح شهرستان و همچنین برخورد جدی با متخلفان و مجرمان به کار خواهیم بست.