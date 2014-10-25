انتخابات شوراهای دانش آموزی با شرکت 125 هزار دانش آموز خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان جنوبی پیش از ظهر شنبه در مراسم برگزاری این انتخابات در دبیرستان دخترانه معرفت بیرجند اظهارکرد: این انتخابات امروز در 805 مدرسه استان با حضور 125 هزار دانش آموز برگزار می شود.

سید علیرضا موسوی نژاد با بیان اینکه شش هزار و 288 دانش اموز به عنوان اعضای شورای های دانش آموزی استان انتخاب خواهند شد، بیان داشت: شش هزار و 210 نفر هیئت اجرایی نیز در این انتخابات مشارکت دارند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت رسمی شوراهای دانش آموز از 14 آبان ماه آغاز می شود، تصریح کرد: تحقق مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم‌سازی و اجرای مطلوب برنامه‌ها، بهره‌مندی از توان‌مندی‌ها و تقویت مسئولیت‌پذیری دانش آموزان از اهداف برگزاری این شوراها است.

معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه شروع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با انجام همه پرسی با نظر مردم بوده است، اظهارکرد: بد از پیروزی انقلاب همواره مردم با حضور در انتخابات های مختلف درسرنوشت کشور سهیم بوده اند.

محمد حسینی با اشاره به اینکه انتخابات شوراهای دانش آموزی تمرین دموکراسی در سطح مدارس است، تصریح کرد: برگزاری این انتخابات زمینه حضور دانش آموزان در صحنه‌های سیاسی مختلف کشور در آینده را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه اعضای شوراهای دانش‌آموزی می توانند نظرات بدنه را به بخش اجرا کننده منتقل می‌کنند، ادامه داد: این امر موجب بهبود مدیریت شده و به نفع نظام اسلامی خواهد بود.