به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری گفت: برای حمایت از بخش تولید در اموری که نیازمند تدبیر دستگاه قضایی است باید با تعامل منطقی و برنامه ریزی مدون بتوان از بروز مشکلات جلوگیری کرد.

استاندار قزوین تصریح کرد: باید بستر خدمت رسانی به مردم بویژه بخش تولید در همه زمینه ها حل شود و در این راه همه مجموعه تولید از ابتدای تولید تا صادرات را مورد توجه قرار دهیم زیرا اگر وقفه ای در کار ایجاد شود همه امور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

روزبه گفت: در خصوص خرید کشمش به قیمت مناسب به نظر می رسد در مقایسه با سایر محصولات کشمش از قیمت نازلی برخوردار است که باید اقدام لازم برای بهبود این شرایط فراهم شود.

وی با اشاره به ساماندهی پسماندهای صنعتی و پزشکی هم مطالبی بیان کرد و اظهارداشت: با تعیین تکلیف محل دفن زباله صنعتی لازم است ستاد پیش بینی شده برای این کار نسبت به به سرانجام رساندن وضعیت موجود اقدام کند تا یک بار برای همیشه این مشکل برطرف شود.

استاندار یادآورشد: واحدهای صنعتی باید بدانند تا در کنار تولید محصول در مقابل تولید زباله هم مسئولیت دارند و باید آن را مدیریت کنند و در دفن بهداشتی آن همت کنند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند.

روزبه تصریح کرد: عادی سازی زباله های بیمارستانی هم باید در دستور کار قرار گیرد تا مشکل زباله های عفونی و نیز صنعتی در یک برنامه مدون به صورت بهداشتی حل شود.

وی با بیان اهمیت پیگیری در ساخت هتل در استان گفت: در سالهای گذشته با تعییر کاربری های مختلف عده زیادی برای ساخت هتل اعلام آمادگی کردند اما هنوز به تعهداتشان عمل نکرده اند که لازم است موضوع با جدیت پیگیری و علتها مشخص شود.

روزبه اضافه کرد: با تعیین ضرب الاجلی مشخص باید به متقاضیان اعلام شود تا بسرعت وضعیت سرمایه گذاری خود را مشخص کنند تا از این بی توجهی و بی برنامگی خارج شویم و با همه نیازها بتوانیم در کوتاه مدت جند هتل را در استان احداث کنیم.

استاندار یادآورشد: با تشکیل جلسه ای همهد کسانی که در مرحله ساخت هتل در استان هستند باید دعوت شوند و پس از شنیدن مشکلات آنها برای رفع آنها اقدام شود و پس از آن زمین هایی که تغییر کابردی داده شده و در زمان تعیین شده نتوانند ساخت هتل را آغاز کنند تغییر کاربری آنها لغو شود.

وی بیان کرد: شورای گفتگو در استان مسئولیت همه بخشهای صنعت، کشاورزی، گردشگری و معدن را بر عهده دارد و تاکنون نیز با بررسی منطقی وضعیت صنایع مشکلات این حوزه را شناسایی و برای رفع آن اقدام کرده که حرکت ارزشمندی بوده است.

حضرتی ها: ۵۰ مورد تغییر کاربری برای ساخت هتل باطل شد

در ادامه محمدعلی حضرتی ها مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: از سال ۸۵ تاکنون تعداد ۵۳ فقره موافقت اصولی برای ساحت هنل صادر شده که ۳۱ مورد در قزوین، تاکستان ۹ مورد، البرز و الوند پنج فقره پیش بینی شده بود که در این میان پنج مورد هتل پنج ستاره، ۹ مورد هتل چهار ستاره؛ ۱۸ مورد هتل سه ستاره، ۱۰ باب هتل دوستاره و هفت مورد یک ستاره، چهار واحد هتل آپارتمان است.

ابطال ۳۳ موافقت اصولی ساخت هتل

حضرتی ها تصریح کرد: از مجموع موافقت های اصولی ساخت هتل ۳۳ مورد ابطال شد و ۲۰ مورد تائید شده که در این میان ۳۸ درصد می شود که ۲۱ مورد تغییر کاربری داشتیم و ۳۴ مورد زمینهای داده شده با کاربری گردشگری بوده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۶ تغییر کاربری دارای اعتبار است و اگر متقاضیان تا پایان آبان ماه و اوایل آذرماه نسبت به اجرایی شدن طرح ساخت هتل اقدام نکنند مجوز آنها باطل می شود.

حضرتی ها گفت: در سال جاری مجوز و موافقت ساخت پنج هتل باطل شده و هشت مورد در دست ساخت است و شش طرح جدید نیز در کارگروههای تخصصی در دست بررسی است.

در ادامه سعید یوسف زادگان رئیس کمیته بازرگانی شورای گفتگو با ارائه گزارشی از وضعیت قیمت گذاری کشمش در استان گفت: در استان قزوین ۲۰۰ هزار تن کشمش تولید شده که برای جلوگیری از افت قیمت باید ۸۰ درصد آن صادر شود.

وی افزود: در سال جاری ۶۵ هزار تن کشمش تولید شده که باید ۹۰ درصد آن معادل ۵۹ هزار هکتار صادر شود که امسال با رقبای جدی که توسط ترکیه ایجاد شده و افزای هزینه ترانزیت توسط این کشور در مرزهای ایران و ترکیه میزان هزینه ها برای تولیدکننده ایرانی بیشتر شده که برای حذف این تعرفه های اضافی باید اقدام شود.

یوسف زادگان یادآورشد: با حذف تعرفه گمرکی در مرزها برای کامیون های ایرانی می توان قدرت رقابتی خود را با دیگران حفظ کنیم و با دادن یارانه به باغداران و صادرکنندگان مشکلات را کاهش داد.

ایرج زاهدپور مدیرکل امور شهری استانداری قزوین اظهارداشت: ساماندهی پسماندهای خانگی، صنعتی و بیمارستانی با جدیت پیگیری می شود و با تشکیل یک شرکت با مشارکت شهرداری های استان زمینی در نزدیکی سایت محمدآباد زمینه دفع بهدشاتی زباله ها فراهم شده است.

وی افزود: از ۱۵ آبان ماه عملیات عادی سازی زباله های بیمارستانی در استان آغاز می شود