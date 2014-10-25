تیراندازی در مدرسه ای در آمریکا 6 کشته و مجروح بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، دبیرستانی در شهر سیاتل آمریکا شاهد اقدام خونین از سوی یکی از دانش آموزان بود. یک نوجوان 14 ساله پس از وارد کردن سلاح گرم به مدرسه، همشاگردی های خود را هدف حمله قرار داد که بر اثر آن یک نفر کشته و 4 نفر دیگر مجروح شدند.

پلیس سیاتل با اعلام این مطلب از خودکشی عامل این حمله خبر داد. با گذشت چند ساعت از وقوع این اقدام جنایت آمیز که در غذاخوری دبیرستان مریسویل واقع در شمال سیاتل رخ داده، هنوز انگیزه و پشت پرده آن مشخص نشده است. یک شاهد این حادثه به شبکه سی ان ان گفت: من فقط دیدم سه دانش آموز به زمین افتادند، من نیز سریعا به زیر میز خزیدم.

از بین چهار مجروحی که به بیمارستانی در نزدیکی محل حادثه انتقال داده شده اند، سه نفر از آنها از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و حالشان وخیم است. دوستان عامل این جنایت می گویند وی نوجوان معقولی بوده و در بین همسالان خود محبوبیت داشته است.