به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمانی موحد افزود: با توجه به مصادف شدن عاشورا و تاسوعای حسینی با 12 و 13 آبان ماه و تعطیلی این دو روز، بیشتر هموطنان برای شرکت در مراسم عزاداری به زادگاه خود سفر می‌کنند و تعدادی از مردم هم به قصد زیارت و حضور در مراسم عزاداری سالار شهیدان به شهرهای زیارتی و اماکن متبرکه مشرف می‌شوند.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در بازه زمانی 7 تا 16 آبان ماه و به ویژه روزهای قبل و بعد از تعطیلی 12 و 13 آبان، حجم ترددهای جاده‌ای و ترافیک محورهای مواصلاتی افزایش یابد.

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمان سفر تصریح کرد: با توجه به این موارد و نظر به ضرورت تکریم زائرین و عزاداران، همچنین لزوم ارائه خدمات مناسب سفر، ستاد اجرایی خدمات سفر در استان ها با تشکیل جلساتی با محوریت این موضوع نسبت به برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های خدماتی، امدادی، ترافیکی، بهداشتی و درمانی، اسکان و اقامت و خدمات شهری اقدام کرده‌اند.

رحمانی موحد یادآور شد: نظارت لازم بر کیفیت و کمیت خدمات سفر و همچنین نظارت بر عملکرد و آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله اقدامات مهم ستاد هماهنگی خدمات سفر است.