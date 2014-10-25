الزام خودروسازان به رعایت استاندارد یورو 4 اعمال شد/ پاسخ ابتکار به وضعیت محیط بانان محبوس

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در حاشیه آغاز دوره آموزشی محیط بانی بدو خدمت که پیش از ظهر شنبه در محل اردوگاه امام علی (ع) محمدشهر کرج برگزار شد، در پاسخ به مهر درباره تعداد محیط بانان محبوس و وضعیت پرونده های قضایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: آمار دقیق ندارم اما از شهریور ۹۲ که کار خود را در سازمان آغاز کردیم پرونده های متعددی موجود بود که با پیگیری های سازمان تعداد آنها کاهش و رسیدگی به پرونده ها وضعیت بهتری یافته است.

وی گفت: در حال حاضر حدود هفت نفر از محیط بانان زندانی در مرحله تعیین حکم قرار دارند، حکم تعدادی از پرونده ها صادر شده و شاکیان رضایت داده اند و در مواردی رایزنی ها برای رسیدگی به پرونده ها در حال انجام است.

ابتکار در پاسخ به مهر درباره وضعیت محیط بانان محبوس گفت: در تلاش هستیم بتوانیم محیط بانان زندانی را به آغوش خانواده هایشان بازگردانیم این افراد برای حفاظت از عرصه های محیط زیست سختی های بسیاری کشیده اند و پیگیری های سازمان برای آزادی آنها ادامه دارد.

تیمی قوی از وکلا برای پیگیری پرونده های قضایی تشکیل شده است

به گفته ابتکار در حال حاضر تیمی بسیاری قوی از وکلا برای رسیدگی به پرونده های قضایی تشکیل شده تا مدافع حق و حقوق محیط بانانی باشد که برای حراست از محیط زیست و حیات وحش، زندگی شان با چالش مواجه شده است.

توزیع بنزین استاندارد در شهرهای بزرگ؛ مرحله به مرحله

وی درباره وضعیت بنزین پتروشیمی ها با اشاره به اینکه از اول شهریورماه تمام خودروسازان کشور ملزم به رعایت استاندارد یورو ۴ شده اند، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص موضع محکمی دارد و نظارتهای مستمر و پایداری در حال انجام است. هم اکنون و با حذف بنزن در حوزه توزیع و براساس برنامه دولت توزیع بنزین استاندارد در شهرهای بزرگ کشور به صورت مرحله به مرحله آغاز شده است.

