فاز تازه ای از دوره های آموزشی محیط بانی کشور در البرز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرکز مستقل آموزش های محیط بانی کشور با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تنی چند از مسئولان کشوری و استانی ظهر شنبه در اردوگاه فرهنگی - تربیتی امام علی(ع) محمدشهر کرج آغاز به کار کرد.

معاون رئیس جمهور در بدو ورود با اجرای سان یگان حفاظت محیط زیست استقبال شد. پس از آن مدعوین به همراه شرکت کنندگان این دوره به طرف محل برگزاری مراسم افتتاحیه در بخشی دیگر از اردوگاه رفتند.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن توسط یکی از محیط بانان آغاز شد و سپس محیط بان دیگری دلنوشته ای را قرائت کرد که در آن از مشکلات پرشمار و بی مهری به محیط بانان کشور طی سالهای متمادی با مسئولان سخن گفت؛ گرچه معاون آموزش و پژوهش سازمان پس از گوش دادن به این دلنوشته آنجا که پشت تریبون قرار گرفت و درباره دوره آموزشی جدید سخنانی گفت، از بخشی از متن گله کرد و با تایید و اذعان به تمام مشکلات و کاستی های موجود، اشاره کرد که طی دو سال اخیر سعی شده دست کم در حوزه تقدیر از محیط بانان، اقداماتی انجام شود.

آموزش ۸۵۰ محیط بان تا پایان سال ۹۳

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه این آیین به پشت تریبون دعوت شد.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح آگاهی و دانش محیط بانان از جمله برنامه ها برای تقویت این بخش است، گفت: سازمان های متعالی امروز در دنیا سازمان هایی هستند که بتوانند در گستره وسیع و عمق کافی بیشترین اثرگذاری را داشته باشند و دوره های آموزشی برای نیروهای خود برگزار کند.

ابتکار اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست در واقع برای خدمت به تمام مردم است و مهمترین نیروهای ما نیروهای یگان حفاظت در بخش اجرا هستند. انتخاب کارمند نمونه کشور که برای نخستین بار از محیط بانان معرفی شد نشان می دهد جهت گیری ویژه دولت تدبیر و امید در حوزه محیط زیست ادامه دارد.

ابتکار احیای دوباره نظام رتبه بندی محیط بانان پس از وقفه ای چند ساله را از اقدامات موثر خواند و گفت که انتظار داریم این نظام که تعطیلی آن آسیب های زیادی را متوجه حوزه محیط بانی کرد، برای ارتقای شغلی و معیشتی محیط بانان در استانها نیز به اجرا درآید.

وی اجرای دوره های آموزشی پودمانی برای ارتقای سطح تحصیلی، شغلی و افزایش پایه حقوق محیط بانان را از دیگر تحولات مهم در حوزه محیط زیست و محیط بانی عنوان کرد و گفت: این اقدام مهمی است که در این دوره رخ داده و باید از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم.

ابتکار با اشاره به آموزش ۸۵۰ نفر از محیط بانان بدو خدمت سراسر کشور در مرکز آموزش محیط بانی کرج تا پایان سال جاری افزود: با اجرای این آموزش ها درصدد هستیم نیروهای حافظ محیط زیست را توانمند و دارای ظرفیت های تخصصی انسانی و زیست محیطی کنیم. آموزش های محیط بانی بازنگری می شود.

وی یکی از برنامه های سازمان محیط زیست را تنظیم و بازنگری نظام آموزشی محیط بانان دانست و اظهار داشت: این آموزش ها مطابق با نیازهای تخصصی محیط زیست که به طور جدی در سطح کشور و منطقه با آن مواجه هستیم، برگزار می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار امیدواری کرد با برگزاری این دوره های آموزشی مشکلات و کمبودهای تخصصی بخش محیط بانی برطرف شود.

معاون رئیس جمهوری در ادامه سخنانش با بیان اینکه امروز برای حفاظت از عرصه های زیست محیطی به کمک و همکاری بیش از پیش مردم به ویژه روستاییان، مرتع داران، عشایر، دامداران و ... نیازاست، گفت: هر چند تجهیزات و امکانات لازمه کار برای حفاظت از محیط زیست به شمار می رود اما بدون مشارکت مردم نمی توان به موفقیت در این عرصه امیدوار شد.

وی ادامه داد: امروز بخش زیست محیطی کشور با چالش ها و عوامل مخربی مواجه است که باید برای برون رفت از این وضعیت چاره جویی کرد. هدف از فعالیت های تخصصی سازمان حفاظت از محیط زیست، حفظ سلامت مردم و حفاظت از سرمایه های ملی است.

وی در ادامه به مشکلات معیشتی محیط بانان اشاره کرد و افزود: در استانها نشست های مختلفی با محیط بانان داشته ایم و از نزدیک مشکلات آنان را برای تغییر شرایط شان پیگیری کرده ایم ولی مشکلات معیشتی عمومی است و سایر کارکنان دولت نیز این مشکلات را دارند. تبدیل وضعیت چهار هزار و ۵۰۰ محیط بان در شرایطی که در سایر بخشهای دولت تبدیل وضعیت یا فرصت استخدام نداشتیم به علت توجه ای که دولت به محیط زیست دارد که البته باید ادامه پیدا کند و پست های خالی محیط بانی از طریق اصلاح قوانین پر شود.

سازمان محیط زیست سازمانی قانونگراست

ابتکار، سازمان حفاظت محیط زیست را یک سازمان قانون گرا دانست و اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست بر محور قانون در یگان حفاظت برای ما بسیار مهم است و بر رعایت قوانین و مقررات تاکید فراوانی شده زیرا پایبندی به قانون برای حفظ محیط زیست یک اصل است.

وی با بیان اینکه باید تمام ایرانیان در این عرصه مشارکت کنند، اظهار داشت: امروز شهروندی که به مسائل زیست محیطی آشنا نباشد نمی تواند به درستی تصمیم گیری کند زیرا ناآگاهی در استفاده از محصولات مخرب محیط زیست تبعات ناگواری را متوجه شهروندان می کند. محیط بانان با مباحث حقوقی و قضایی آشنا باشند.

ابتکار گفت: محیط زیست مبانیش مباحث حقوقی و قانونی است و محیط بانان به عنوان ضابطان قضایی باید توانایی کافی برای برخورد با مسائل قانونی و حفاظت از محیط زیست را داشته باشند.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: محیط بانان باید موضوعات تخصصی را با آخرین یافته های علمی و فناوری های نوین آموزش ببینند و از اطلاعات ماهواره ای و'جی آی اس ' GIS برای کنترل بهتر مناطق دسترسی بهره گیرند. هم اکنون برخی مناطق حفاظت شده سازمان به تجهیزات حفاظتی ماهواره ای مجهز شده است و در صدد هستیم امکانات و آموزش های روز را در اختیار محیط بانان قرار دهیم.

وی اجرای طرح مدیریت مناطق حفاظت شده در کشور را یکی دیگر از طرح های دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: در استانها استانداران مسئولیت اجرای این طرح را در مناطق حفاظت شده برعهده دارند.

ابتکار اصلاح و حفاظت از محیط زیست را مستلزم اصلاح درون دانست و اظهار داشت: تا از خودمان حفاظت نکرده باشیم نمی توانیم از محیط زیست حفاظت کنیم.

می خواستند دانشگاه محیط زیست را جدا کنند

اصغر محمدی فاضل رئیس دانشگاه محیط زیست در این آیین گفت: تا پیش از این دوره های آموزشی ویژه محیط بانان در دانشگاه محیط زیست و با ظرفیت های محدود برگزار می شد اما با آغاز به کار نخستین مرکز مستقل آموزش های محیط بانی، بستر مناسبی برای ارتقای دانش محیط بانان ایجاد شده است.

به گفته محمدی فاضل تا کنون هفت دوره آموزشی ویژه محیط بانان در دانشگاه محیط زیست برگزار شده است اما این مجموعه آموزشی ظرفیت آموزش همزمان ۲۰۰ نفر و اجرای برنامه برای ۶۰۰ نفر را دارد.

رئیس دانشگاه محیط زیست به این موضوع هم اشاره کرد که در سالهای گذشته تلاش های زیادی برای جداسازی این دانشگاه از سازمان حفاظت محیط زیست و قرار گرفتن زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات صورت گرفت که اما در دوره مدیریت جدید تلاش ویژه ای برای ممانعت از این کار شد و دانشگاه به مسیر اصلی خود بازگشت.

به گزارش مهر، این دوره آموزشی با شرکت ۸۰ نفر از محیط بانان بدو خدمت از ۱۳ استان کشور آغاز شده است. به گفته سرهنگ خیل دار فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست این دوره ها به مدت ۱۵ شبانه روز در دو بخش کنترل رفتار سازمانی و کنترل خشم برنامه ریزی شده است. تقدیمِ نامه محیط بانان شرکت کننده در این دوره به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و پخش کلیپی از دوره های آموزشی برگزار شده برای محیط بانان از بخش های جنبی این مراسم بود.