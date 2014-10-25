به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران قضاوت کننده در روز نخست از رقابتهای مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور اعلام شد که البرز حاجی‌پور داور دیدار بازی پرسپولیس - راه‌اهن شد.

همچنین احمد صالحی به کرج می‌رود تا بازی حساس سایپا البرز و تراکتورسازی تبریز را قضاوت خواهد کرد.

اسامی این داوران به شرح زیر است:

* گسترش فولاد تبریز - پدیده مشهد، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گسترش

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: مهدی عالیقدر و علی اکبر عظیم‌پور، داور چهارم: علی احمدی، ناظر: مسعود مرادی

* سایپا البرز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: سعید قاسمی و حمید سبحانی، داور چهارم: وحید صالحی، ناظر: محمدرضا فلاح

* صنعت ساری - پیکان تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه متقی ساری

داور: پیام حیدری، کمک‌ها: کیومرث رضایی و حمیدرضا کنعانی، داور چهارم: حسین زیاری، ناظر: کریم اصغرزاده

* صنعتی خوزستان - ذوب‌‎آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه غدیر اهواز

داور: بیژن حیدری، کمک‌ها: سعید زارع و قهرمان نجفی، داور چهارم: محمدحسین زاهدیفر، ناظر: داود رفعتی

* پرسپولیس تهران - راه‌آهن تهران، ساعت 16:40، ورزشگاه تختی تهران

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و علی میرزابیگی، داور چهارم: محمدرضا فغانی، ناظر: بهرام مهرپیما

* نفت مسجدسلیمان - گل‌گهر سیرجان، ساعت 16:55، ورزشگاه شهیدمحمودی مسجد سلیمان

داور: امید سعیدفر، کمک‌ها: فرزاد بهرامی و مهدی شفیعی، داور چهارم: جواد محمدی، ناظر: سعادت باغبان