تنها راه نجات دنیای امروز از جهل و تفرقه بازگشت به تفکر حسینی و شعائر عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری بعدازظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان به تشریح برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان كردستان در ماه محرم پرداخت و گفت: عاشورا نماد ظلم سیتزی و ایستادگی برای حق و حفظ حقیقت و زیربار ظلم و ستم نرفتن است.

وی با اشاره به اینکه تمامی شعارهایی که برای انسانیت و آزادگی و تقوا در کلاس و دانشگاه عاشورا نهفته است، عنوان کرد: بیش از ۱۲۰ درس و عبرت از عاشورا استخراج شده و در قالب کتابی به چاپ رسیده است.

وی با بیان اینکه مقایع و درس های عاشورا هیچ گاه کهنه شدنی نیست، اظهارداشت: وقایع و درس های عاشورا لحظه به لحظه تازه تر می شود چراکه این درس ها همواره درس روز است و باید با پیام ها و درس های عاشورا خود را تطبیق دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان عنوان کرد: عاشورا درس صبر و تحمل در برابر ناملایمات، دشمن شناسی، ایثارگری و آزادگی و زندگی را به انسان ها می آموزد.

حجت الاسلام صفی یاری ادامه داد: امام خمینی(ره) فرمودند که انقلاب اسلامی ایران برگرفته از انقلاب عاشورا و شعار و اهداف انقلاب ما حسینی بود.

وی افزود: حماسه های دوران دفاع مقدس و پیروزی در عملیات های مختلف نشات گرفته از شعار و نگاه عاشورایی رزمندگان سرافراز کشورمان بود که با بستن پیشانی بندهای یا حسین در مقابل دشمن سینه سپر کردند و منجر به سربلندی ایران اسلامی شدند.

وی بیان کرد: متاسفانه دنیای امروز گرفتار جهل و تفرقه شده است که تنها رمز و راه نجات آن بازگشت به تفکر حسینی و شعائر عاشورایی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اینکه امام حسین(ع) فقط منحصر به جهان شیعی نیست، اظهارداشت: اهل سنت هم براساس تفکر امام شافعی مرید اهل بیت(ع) هستند ولی به سبک خود ارادتشان را نشان می دهند.

حجت الاسلام صفی یاری بیان کرد: شعرای اهل سنت در مورد فضیلت عاشورا اشعاری را سروده اند که کمتر شعری به غنای این اشعار وجود دارد.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) محور وحدت شیعه و سنی است، عنوان کرد: در نظام اصیل اسلامی کوچکترین تفرقه و اختلافی مابین اهل تسنن و تشیع وجود ندارد و برای حفظ، ترویج و گسترش ارزش های اسلامی و شعائر حسینی باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

فعال سازی ۶۱۰ هیئت مذهبی در کردستان در آستانه ماه محرم

وی با اشاره به اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی استان در ماه محرم و ایام سوگوار امام حسین(ع) وظایف سنگینی برعهده دارد، افزود: تاکنون ۷۲ جلسه ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی و مناسبت های دینی که مسئولیت مدیریت برنامه ها و مناسبت های دینی را برعهده دارد در مرکز استان تشکیل شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: در جلسات این ستاد چگونگی ورود به ماه محرم، آسیب ها و تهدیدها در حوزه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

حجت الاسلام صفی یاری عنوان کرد: ۶۱۰ هیئت مذهبی در استان برای انجام برنامه های مختلف مذهبی در ایام محرم الحرام در استان کردستان ساماندهی و فعال سازی شدند.

وی ادامه داد: جلسات مختلف آموزشی و توجیهی ویژه این هیئت ها هم در استان تشکیل شده است و از امشب پرچم پرافتخار حسینی در سراسر استان به اهتزار در می آید.

وی بیان کرد: همایشی با عنوان پرچمداران بصیرت به منظور توجیه هیئت های مذهبی و دادن تذکرات و رهنمودهای لازم به آنها در سنندج، قروه، بیجار و کامیاران در آستانه ماه محرم برگزار شد.

اعزام ۴۲۴ مبلغ و مبلغه به شهرستان های استان در ماه محرم

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: در ماه محرم ۴۰۹ مبلغ و ۱۵ مبلغه به شهرستان های مختلف استان اعزام می شوند که کرسی ها ومنبرهای معرفتی در این ایام را تشکیل دهند و به بیان موضوعات و مباحث مرتبط با این ماه پر فضیلت بپردازند.

حجت الاسلام صفی یاری اظهارداشت: همایش هایی با عنوان طلایه داران تبلیغ ویژه مبلغین و مبلغه ها در سطح استان به منظور توجیه آنها برگزار شده است.

وی با اشاره به وجود ۷۰ خانه عالم در سطح روستاهای استان افزود: از این تعداد ۳۲ خانه عالم برای استقرار مبلغین و مبلغه های اعزامی آماده شده است.

وی اظهارداشت: ۶۰۳ ایستگاه صلواتی در دهه ی اول محرم در سطح استان برپا می شود و در مسیر عزاداری انجام وظیفه می کنند.

ساماندهی ۵۵۰ مداح و نوحه خوان در کردستان

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان از ساماندهی ۵۵۰ مداح و نوحه خوان در استان در ایام محرم خبرداد و بیان کرد: اوج فعالیت مداحان ونوحه خوان ها ماه های محرم و صفر است که در قالب شورای کانون مداحان استان ساماندهی شدند.

حجت الاسلام صفی یاری افزود: برگزاری دوره های آموزشی وتشکیل مجمع ذاکرین ویژه مداحان و نوحه خوان ها در سطح استان از جمله برنامه هایی است که برای توجیه این قشر انجام گرفته است.

وی عنوان کرد: در ایام ماه محرم ۱۷ محفل ویژه شیرخوارگان امام حسین(ع) درسراسر استان برگزار خواهد شد.

وی اظهارداشت: ۹ مراسم تجمیعی عزاداری با حضور تمامی هیئت های مذهبی سطح استان در ایام ماه محرم برگزار می شود.

برگزاری ۵۲۰ مراسم دسته روی در کردستان

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اظهارداشت: ۵۲۰ مراسم دسته روی در شهرهای مختلف استان و روزها وشب های ماه محرم برگزار می شود.

حجت الاسلام صفی یاری افزود: مراسم دسته روی با نظارت ویژه و با نظم و انسجام و ساماندهی صورت گرفته شده از قبل، برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نماز ظهر عاشورا در تمامی هئیت های سطح استان برگزار می شود، افزود: در شهر سنندج این مراسم هم چون سنوات گذشته در مقابل حسینیه و با حضور اقشار مختلف مردم برپا می شود.

وی بیان کرد: از دوسال پیش طرحی با عنوان امام حسین(ع) شیفته نظام قرآن و نماز برای آشنایی هیئت های مذهبی با دانش قرآن و برقراری پیوند قرآن و عترت در هیئت ها آغاز شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اینکه در قالب این طرح صحیح خوانی قرآن و نماز در دستورکار قرار گرفته است، اعلام کرد: برای نخستین بار در شب شام غریبان امسال تمامی هیئت های مذهبی اقدام به ختم قرآن می کنند.

برگزاری ۴۰۰۰ گفتمان دینی عاشورایی در کردستان

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ای با اداره کل آموزش و پرورش استان، گفت: در راستای این تفاهم نامه برنامه های ویژه عزاداری امام حسین(ع) تدارک دیده شده که در مدارس اجرا می شود.

وی بیان کرد: ۴ هزار گفتمان دینی ویژه عشاورایی با موضوع بصیرت افزایی، تبیین واقعه عاشورا توسط مبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی استان در تمامی شهرستان ها برگزار می شود.

وی بیان کرد: بروشور منشور محرم که حاوی تمامی تذکرات لازم به هیئت های مذهبی است در استان تهیه و توزیع شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان به حوزه فعالیت های پژوهشی در خصوص ماه محرم اشاره کرد و گفت: در رابطه با بحث آسیب ها و آلودگی های که از نظر فرهنگی ایجاد شده پژوهشی انجام گرفته است.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به اینکه وضعیت عزاداری ها در استان نسبت به سایر نقاط کشور بسیار مطلوب تر است، ادامه داد: کمترین آسی در خصوص دستجات عزاداری در سنوات گذشته در استان شاهد بودیم.

وی بیان کرد: پژوهشی با عنوان آسیب شناسی مردمی عاشورا با تاکید برقمه زنی انجام شده که انگیزه قمه زنان در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در یکی از شهرهای استان که در سال گذشته عمل بدعت و حرام قمه زنی را دامن می زدند با همت مسئولان و روحانیون به خوبی مدیریت شد.