به گزارش خبرنگار مهر، عدنان زادهوش ظهر امروز در نطق پیش از دستور خود در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری در برخی از تعاملات با شهروندان و پیمانکاران باید دقت بیشتری داشته باشد، اظهار داشت: در این زمینه می‌توان به مشکلاتی که شهرداری در خصوص معاوضات ملکی برای شهروندان ایجاد کرده است، اشاره کرد.

وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر شهروندان با مشکلاتی در خصوص املاکی که شهرداری به صورت معاوضه‌ای در اختیار آنها قرار داده است، روبرو شده‌اند، افزود: در این راستا شهرداری باید در هنگام واگذاری تمام مشکلات این املاک را برطرف کند تا شهروندان سال‌های عمر خود را برای حل مشکل این املاک هدر ندهند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه تذکری هم در خصوص عدم توجه شهرداری نسبت به تذکرات شورای اسلامی شهر اصفهان داد.

علیرضا نصر اصفهانی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به ضرورت تکمیل ساختمان مشترک شورای اسلامی و شهرداری اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت، افزود: شهرداری باید هر چه زودتر نسبت به راه ‌اندازی این ساختمان اقدام کند.

وی با بیان اینکه همکاری میراث فرهنگی در خصوص راه اندازی ساختمان جدید شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان امری ضروری است، افزود: کمیسیون ماده ۵ شهرداری باید هرچه زودتر این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه ساختمان فعلی شهرداری اصفهان باید به موزه‌ای که نیاز اصلی شهر اصفهان است، تبدیل شود، ادامه داد: در این راستا مسئولان باید نسبت به راه اندازی ساختمان جدید شهرداری و شورا توجه داشته باشند.